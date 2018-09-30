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İznik'te kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 23:44 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İznik'te kaza: 3 yaralı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, akaem saatlerinde İznik-Yenişehir yolu kırsal Darbent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Zihni Çeliktaş kontrolündeki 61 JD 110 plakalı otomobil kontrolden çıkıp aynı istikamette seyreden İsmail Günün kontrolündeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada, Zihni Çeliktaş, aynı araçta bulunan Ramazan Kayalı yaralanırken, Aydın Kocaer ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Çeliktaş, Kayalı ve Kocaer'in özel harekat polisi oldukları, izinde özel otomobilleri ile yolculuk yaptıkları öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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İznik'te kaza: 3 yaralıİznik'te kaza: 3 yaralı

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