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İznik’te kimyasal atık paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 13:59 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesine dökülen 10 kamyon kimyasal atık paniğe sebep oldu.İznik’in Boyalıca Mahallesi’nde kötü kokular duyulması üzerine yapılan kontrollerde Karamürsel yolunda eski çöplüğe 10 kamyon dolusu atık döküldüğü tespit edildi.

Bursa’nın İznik ilçesine dökülen 10 kamyon kimyasal atık paniğe sebep oldu.
İznik’in Boyalıca Mahallesi’nde kötü kokular duyulması üzerine yapılan kontrollerde Karamürsel yolunda eski çöplüğe 10 kamyon dolusu atık döküldüğü tespit edildi. Bunun üzerine olay yerine jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri geldi. Ekipler, atıkların döküldüğü alanı kontrol altına alıp, "Tehlikelidir, girilmez" yazan ikaz tabelaları dikti. Ekipler, dökülen atığın ne olduğu konusunda henüz net bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, bölgede inceleme yapmak üzere AFAD ekiplerinin yola çıktığı öğrenildi. Öte yandan ekipler, alana atık döken araçları bulmak için mahalledeki kameraları da incelemeye aldı.

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