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İznik'te köpek otomobil lastiği ile yakılmış halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 17:16 | Son Güncelleme

BURSA'da bir köpek, üzerine lastik tekerlek konulduktan sonra ateşe verilerek yakıldı.

İznik'te köpek otomobil lastiği ile yakılmış halde bulundu

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'da bir köpek, üzerine lastik tekerlek konulduktan sonra ateşe verilerek yakıldı. Tamamen yanan köpeği bulan çevre sakinleri olaya tepki gösterdi.
Bursa’da İznik-Yenişehir Yolu üzerindeki Derbert Mevkii'nde bulunan İzinik Gölü kenarında vatandaşlar, yakılarak öldürülmüş bir köpek buldu. Köpeğin üzerine otomobil tekerleği konulduğu ardından ateşe verildiği tahmin ediliyor. Vatandaşlar ve hayvanseverler, vahşete tepki gösterdi.

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İznik'te köpek otomobil lastiği ile yakılmış halde bulunduİznik'te köpek otomobil lastiği ile yakılmış halde bulunduİznik'te köpek otomobil lastiği ile yakılmış halde bulundu

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