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İznik’te korumaya alınan alanda 1 lahit daha bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 23:07 | Son Güncelleme

BURSA’nın İznik ilçesinde, daha önce 4 lahit bulunması ardından '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alınan bölgede 1 lahit daha bulundu.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde, daha önce 4 lahit bulunması ardından '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alınan bölgede 1 lahit daha bulundu.

İznik’te 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerinde Kayaarkası mevkisindeki zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi olarak adlandırılan 3’üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. 2015 yılında İznik’te defineciler tarafından tahrip edildikten sonra bulunan lahdin olduğu zeytinlikte daha sonra 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 15 dönüm zeytinlik alan kamulaştırıldı ve '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alındı. Roma dönemine ait 'Nekropol' (Arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölgeye verilen isim) olduğu düşünülen bölgede bugün bir lahit daha bulundu. Lahdin gün yüzüne çıkartılması için İznik Müzesi arkeologları kazı çalışmalarını sürdürüyor. Lahitlerin bulunduğu bölgenin, kazı çalışmalarından sonra ‘Açık Hava Lahit Müzesi' olarak turizme açılacağı belirtildi.

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