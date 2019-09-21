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İznik'te kuyuya atılmış ve gömülmüş tavuklar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 22:05 | Son Güncelleme

İznik'te kuyuya atılmış ve gömülmüş tavuklar bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde, boş bir arazide gömülü ve kuyuya atılmış yaklaşık 6 bin ölü tavuk bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Bayındır Mahallesi'nde yaşayanlar, boş araziden kötü kokular gelmesi üzerine bölgeyi kontrol etti.

Söz konusu arazide çok sayıda tavuk ölüsü ile karşılaşan vatandaşlar, durumu İznik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, toprağa gömülü ve kuyuya atılmış halde yaklaşık 6 bin tavuk ölüsünün olduğunu belirledi.

İlçe Tarım Müdürlüğü tavuklardan numune alırken, belediye ekipleri de tavukları kireçleyerek gömdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa iznik tavuk

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