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İznik'te kuzenlerin silahlı kavgası 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 17:28 | Son Güncelleme

BURSA’nın İznik ilçesinde, husumetli kuzenler arasında çıkan, daha sonra arkadaşların da katıldığı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde, husumetli kuzenler arasında çıkan, daha sonra arkadaşların da katıldığı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam İznik ilçesi Beyler Mahallesi’nde meydana geldi. İznik Belediyesi'nde görevli E.U., sahil yolunda yürüdüğü sırada daha önceden husumetli olduğu kuzeni Oğulcan Uysal'la (23) karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada E.U. (33) tabancasını çekip, Oğulcan Uysal'ı sol bacağından vurdu. Oğulcan Uysal hastaneye kaldırılırken, E..U. polise giderek, teslim oldu.

Olayı duyan Oğulcan Uysal’ın kardeşi Alihan Uysal (20) da yanına arkadaşı Burak Çelik'i (21) alıp, E.U.'nun yakın arkadaşı K.S.'nin (39) dükkanına gitti. Taraflar arasında çıkan kavgada K.S., belinden çıkardığı tabancayı Alihan Uysal ile Burak Çelik’in ayaklarına ateşledi. 2 yaralı çağrılan ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K.S. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Tedavi alındaki yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, E.U. ile K.S. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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