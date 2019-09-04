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İznik'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 16:48 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

İznik'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, 1 saatlik yoğun çalışmanın ardından söndürüldü.
İznik ilçesine bağlı Tacir Mahallesi Bahçeardı Mevkii'ndeki makilik alanda saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. 10 dönümlük arazide etkili olan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler şiddetli rüzgar nedeniyle bir yandan söndürme çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan yangının makilik alanın bitiminde yer alan ormanlık alana sıçraması için yoğun çaba sarf etti. Havadan helikopterle de müdahale edilen yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

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İznik'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldüİznik'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldüİznik'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldüİznik'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

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