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İznik’te Millet Camii yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:52 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde Çeşmeci Millet Camii inşaatı hızla yükselmeye devam ediyor.Selçuk Mahallesi’nde 2500 metrekarelik alana inşa edilen caminin 350 metrekaresi ibadet alanı olacak.

İznik’te Millet Camii yükseliyor

Bursa’nın İznik ilçesinde Çeşmeci Millet Camii inşaatı hızla yükselmeye devam ediyor.
Selçuk Mahallesi’nde 2500 metrekarelik alana inşa edilen caminin 350 metrekaresi ibadet alanı olacak. Şadırvanı, kütüphanesi, kıraathanesi ve yeşil alanlarıyla bir külliyeyi andıracak olan Çeşmeci Millet Camii’nde ikinci kat direkleri dikiliyor. Belediye Başkanı Osman Sargın devam eden çalışmaları inceledi. Sargın, “Temelini atmış olduğumuz Çeşmeci Millet Camii yükselmeye devam ediyor. Burada bir nevî külliye yapıyoruz. Şadırvanıyla, kıraathanesiyle, kütüphanesiyle güzel bir eser ortaya çıkacak. Camilerimiz artık sadece 5 vakit namaz kılınan yerler değildir. Camilerimiz o mahallelerin kültürel faaliyetlerini yaptıkları, dinî vecîbelerini yerine getirdikleri mekânlardır. Alanın tamamı 2500 metrekare olup, üzerinde 350 metrekare ibadet alanı olacak. Ben hayırseverimiz Yusuf Bey’e teşekkür ediyor, şimdiden hem mahallemize hem de ilçemize hayırlı olsun diyorum” dedi.

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