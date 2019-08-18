İznik'te molozların arasında tarihi eser bulundu

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde, polis ve Müze Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde, molozların arasında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit mezarına ait desenli parçalar bulundu.

İznik ilçeşi Çevreyolu'nda bulunan molozların arasında tarihi eser parçalarının olduğu ihbarını alan polis ve Müze Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, molozlar arasında inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit mezarına ait desenli parçalar bulundu. Eserler, müze müdürlüğü ekiplerince incelenmek üzere alındı.

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