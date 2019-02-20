HABER

İznik’te, saat kulesinin saatleri durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 13:13 | Son Güncelleme

BURSA’nın İznik ilçesinde bir yıl önce yaptırılan saat kulesindeki saatler durdu.

İznik’te, saat kulesinin saatleri durdu

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İznik ilçesinde bir yıl önce yaptırılan saat kulesindeki saatler durdu. 05.14'te duran saatlerin düzeltilmemesi tepki çekiyor.
Aralık 2017 tarihinde yapımı tamamlanan ve 250 bin TL’ye mal olan kulenin dört tarafındaki saatlerin hepsi, 05.14'te durdu. İznikliler, duran saatlerin tamir edilmemesine tepki gösterirken, çevresindeki aydınlatmaların çoğu zaman yanmadığı belirtildi.
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, saat kulesinin açılışında, "İznik’in yaşamış olduğu 4 medeniyeti temsilen böyle bir saat kulesi uygun görüldü. Bu saat kulesinin her bir parçası özel olarak düşünüldü ve tasarlandı. Bu saat kulesinin her bir parçasında 4 medeniyete ait izler bulmak mümkün" demişti.

FOTOĞRAFLI

İznik’te, saat kulesinin saatleri durduİznik’te, saat kulesinin saatleri durduİznik’te, saat kulesinin saatleri durdu

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktıTam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı
Tesadüfen bulundu! Yıllardır sır gibi saklanıyormuş Tesadüfen bulundu! Yıllardır sır gibi saklanıyormuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Karadeniz'de PKK'lı teröristlere bir darbede günlüklerinden

Karadeniz'de PKK'lı teröristlere bir darbede günlüklerinden

İşçileri taşıyan otobüs devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Otobüs devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Eşek şakası okulu karıştırdı! 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Eşek şakası okulu karıştırdı! 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bu mağaranın içinden su akıyor! Efsaneyi duyan oraya koşuyor

Bu mağaranın içinden su akıyor! Efsaneyi duyan oraya koşuyor

Üzerinden araba geçen halıların değeri artıyor

Üzerinden araba geçen halıların değeri artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.