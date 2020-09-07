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  4. İznik’te şantaj iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Bursa’ya getirildi

İznik’te şantaj iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Bursa’ya getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 19:54 | Son Güncelleme

Bursa’da iş adamlarını şantaj yapıp para istediği iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş adamlarına "Haber yapmak ile şantaj yaptığı iddiası üzerine gazeteci Necmi İnce’yi gözaltına aldı.

Bursa’da iş adamlarını şantaj yapıp para istediği iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş adamlarına "Haber yapmak ile şantaj yaptığı iddiası üzerine gazeteci Necmi İnce’yi gözaltına aldı. Necmi İnce’nin villa inşaatı yapan bir iş adamından 200 bin lira talep ettiği ve başka bir restoranı olan iş adamından da para istediği iddiası üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takibe alınan gazeteci İnce, şantaj yoluyla bir iş adamından 10 bin Euro ve 60 bin lira aldığı esnada suçüstü yakalandı. İş adamını şantaj yoluyla tehdit edip para alırken suçüstü yakalanan İnce, İznik’te gözaltına alındı. İznik Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen ince, burada yapılan işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne getirildi.

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