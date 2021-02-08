İznik’te sazlıklarda ikinci yangın

Bursa’nın İznik ilçesinde sabah 60 dönümlük alanın kül olduğu sazlık alanda yeniden yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

İznik Gölü kıyısındaki Çakırca mevkiinde bulunan sazlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangında 60 dönümlük alan kül olmuştu. Yangının söndürülmesinin ardından kuvvetli rüzgarın etkisiyle sazlıklar akşam yeniden yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

