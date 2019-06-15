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İznik’te “Süper Enduro” heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 15:45 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde “Türkiye Süper Enduro” ilk ayak yarışlarının magazin startı verildi.Magazin startını İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar ve Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte verdi.

İznik’te “Süper Enduro” heyecanı

Bursa’nın İznik ilçesinde “Türkiye Süper Enduro” ilk ayak yarışlarının magazin startı verildi.
Magazin startını İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar ve Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte verdi. Milli İrade Meydanı’nda Kırkpınar güreşlerinin baş cazgırı Pele Mehmet’in sunumuyla başlayan starta İznik halkı ilgi gösterdi. 50 sporcu, Süper Endurocular, Elbeyli Er Meydanı’nda bir birinden zorlu engelleri aşmaya çalışacak. Yarışlar, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG) ve Enduro Veteran (EV) sınıflarında yapılacak.
Yarışmacılar bu gün serbest antrenman turları yaparak yarışlara hazırlanıyor. Yarışlar ise 16 Haziran 2019 günü saat 09.00’da İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi’nde bulunan Er Meydanı yarış pistinde gerçekleşecek.Yarışlar aynı gün saat 16.30’da yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

İznik’te “Süper Enduro” heyecanı

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