HABER

İznik'te tarlada iş makinesi ile kaçak kazı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 16:27 | Son Güncelleme

BURSA’nın İznik ilçesindeki bir tarlada iş makinesi ve elle kazılmış çukurlar bulundu.

İznik'te tarlada iş makinesi ile kaçak kazı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesindeki bir tarlada iş makinesi ve elle kazılmış çukurlar bulundu. Çukurların bazılarından kemik parçaları çıkarken, jandarma kaçak kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Kırsal Dereköy Mahallesi 3 yıldır kaçak kazı yapanların hedefi haline geldi. Mahallede bulunan bir tarlada çok sayıda çukur bulundu. Köy sakinlerinin bugün fark edip, jandarmaya bildirdiği çukurların bazılarının iş makinesi ile kazıldığı değerlendiriliyor. Çukurlardan bazılarının etrafı tuğla örülü mezara benzemesi dikkat çekti. Tarlada ise etrafa dağılmış kemik parçası bulundu. Mahalle sakinleri, kaçak kazı yapanlardan yakalanmasını istedi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İznik'te tarlada iş makinesi ile kaçak kazıİznik'te tarlada iş makinesi ile kaçak kazı

PARTNERÜnlü çift meraklı bakışları umursamadan...Ünlü çift meraklı bakışları umursamadan...
İntihar girişimini izlerken canlı yayın yaptılarİntihar girişimini izlerken canlı yayın yaptılar
Düzce'de yangın faciası; 3 çocuk öldü, babaları yaralandı (4)Düzce'de yangın faciası; 3 çocuk öldü, babaları yaralandı (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında flaş 'Abdullah Gül' açıklaması

Canlı yayında flaş 'Abdullah Gül' açıklaması

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

Düğün günü korkunç olay! 'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

Düğün günü korkunç olay! 'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı

Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı!

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

Eşini ve kızını öldüren adamın eşcinsel sevgilisiyle mesajları ortaya çıktı!

Karısını öldürmüştü! Eşcinsel sevgilisiyle mesajları ortaya çıktı

Dehşet! 1 yaşındaki bebeğin boğazında tespit edildi, doktorlar şaşkına döndü

1 yaşındaki bebeğin boğazında tespit edildi, doktorlar şaşkına döndü

Matematik öğretmeninin kahreden ölümü!

Matematik öğretmeninin kahreden ölümü!

Parkta vahşet! Yakarak öldürdüler

Parkta vahşet! Yakarak öldürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.