İznik'te tarlada iş makinesi ile kaçak kazı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesindeki bir tarlada iş makinesi ve elle kazılmış çukurlar bulundu. Çukurların bazılarından kemik parçaları çıkarken, jandarma kaçak kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kırsal Dereköy Mahallesi 3 yıldır kaçak kazı yapanların hedefi haline geldi. Mahallede bulunan bir tarlada çok sayıda çukur bulundu. Köy sakinlerinin bugün fark edip, jandarmaya bildirdiği çukurların bazılarının iş makinesi ile kazıldığı değerlendiriliyor. Çukurlardan bazılarının etrafı tuğla örülü mezara benzemesi dikkat çekti. Tarlada ise etrafa dağılmış kemik parçası bulundu. Mahalle sakinleri, kaçak kazı yapanlardan yakalanmasını istedi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

