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  4. İznik’te taşımalı öğrenciler kar sebebiyle okullarına gidemiyor

İznik’te taşımalı öğrenciler kar sebebiyle okullarına gidemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Hacıosman köyünde öğrenciler kardan kapanan yol yüzünden 4 gündür okullarına gidemiyor.Kar sebebiyle Hacıosman köyüne bağlı Kırkharman ve Sarısu mahallelerine 4 gündür ulaşım sağlanamıyor.

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Hacıosman köyünde öğrenciler kardan kapanan yol yüzünden 4 gündür okullarına gidemiyor.
Kar sebebiyle Hacıosman köyüne bağlı Kırkharman ve Sarısu mahallelerine 4 gündür ulaşım sağlanamıyor. Ayrıca kar sebebiyle elektrikler de kesildi. Ekipler köye elektrik verebilmek için sabah saatlerinden itibaren bölgede çalışma başlattı. Taşımalı sistemle eğitim gören Hacıosman, Kırkharman ve Sarısu mahallelerinde oturan 23 öğrenci 4 gündür okullarına gidemiyor. 15 lise öğrencisi ile 8 ilkokul öğrencisinin okullarına gidemediklerini belirten köy sakini Gökhan Kaynak, “Kar yağması ile birlikte köyümüze ulaşım sağlanamıyor. 15 lise öğrencisi sınav zamanları olmasına rağmen okullarına gidemiyorlar” dedi.

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