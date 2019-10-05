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İznik’te tezgahtaki 2 metrelik köpek balığı ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 16:13 | Son Güncelleme

BURSA’nın İznik ilçesinde, balıkçı Ali Eken'in tezgahında sergilediği 2 metre boyundaki köpek balığı, büyük ilgi gördü.

İznik’te tezgahtaki 2 metrelik köpek balığı ilgi gördü

Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde, balıkçı Ali Eken'in tezgahında sergilediği 2 metre boyundaki köpek balığı, büyük ilgi gördü.
Balıkçı Ali Eken, Marmara Denizi'nde yakalanan 2 metre boyundaki köpek balığını alıp, İznik Balık Pazarı’ndaki tezgahında satışa sundu. Vatandaşlar köpek balığına büyük ilgi gösterirken Eken, “Köpek balığını hem satmak hem de sergilemek için aldık. Beklediğimizden fazla ilgi var. Yaklaşık 2 metre boyunda, 60 kilo ağırlığında. Biraz daha sergiledikten sonra talepte bulunanlara satacağız” diye konuştu.

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İznik’te tezgahtaki 2 metrelik köpek balığı ilgi gördüİznik’te tezgahtaki 2 metrelik köpek balığı ilgi gördüİznik’te tezgahtaki 2 metrelik köpek balığı ilgi gördüİznik’te tezgahtaki 2 metrelik köpek balığı ilgi gördü

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