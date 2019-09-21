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İznik'te toprağa gömülü 6 bin ölü tavuk bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 19:53 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde, bir arazide toprağa gömülü halde yaklaşık 6 bin ölü tavuk bulundu.

İznik'te toprağa gömülü 6 bin ölü tavuk bulundu

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, bir arazide toprağa gömülü halde yaklaşık 6 bin ölü tavuk bulundu.
İznik'e bağlı Bayındır Mahallesi'nde kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, boş arazide toprağa gömülü halde ve kuyularda binlerce ölü tavuk buldu. Zabıta ekiplerinin İhbarı üzerine olay yerine jandarma ve İznik Tarım Müdürlüğü ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 6 bin ölü tavuk olduğu belirlendi.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numunenin ardından tavuk ölüleri, belediye ekipleri tarafından kireçlenerek gömüldü.

FOTOĞRAFLI

İznik'te toprağa gömülü 6 bin ölü tavuk bulunduİznik'te toprağa gömülü 6 bin ölü tavuk bulunduİznik'te toprağa gömülü 6 bin ölü tavuk bulunduİznik'te toprağa gömülü 6 bin ölü tavuk bulundu

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