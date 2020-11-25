HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İznik’te traktör ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı. bir kişi başından yaralandı

İznik’te traktör ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı. bir kişi başından yaralandı

25.11.2020 15:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör ve motosiklet kafa kafaya çarpışırken, motosiklet sürücüsü yaralandı.Olay, İznik Atatürk Caddesinde meydana geldi.

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör ve motosiklet kafa kafaya çarpışırken, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay, İznik Atatürk Caddesinde meydana geldi. Traktörle motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü Hasan Göktekin başından yaralandı. Kaza ilçe merkezinde bulunan Mahmut Çelebi Camii önünde meydana geldi. Anayoldan Maltepe Caddesine dönen Rahmi Meriç idaresindeki 16 FZ 982 plakalı traktör ile, Hasan Meriç’in kullandığı 16 ABH 781 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinden savrulan sürücü Hasan Göktekin başından yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
Esrarengiz ölüm! Erkek arkadaşının banyosunda bulunduEsrarengiz ölüm! Erkek arkadaşının banyosunda bulundu
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
1/

En Çok Okunan Haberler

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

6-8 Ekim olayları mağdurundan Bülent Arınç'a tepki

6-8 Ekim olayları mağdurundan Bülent Arınç'a tepki

Merdiven altı tavuk parçalayan 4 işletmeye 111 bin TL para cezası

Merdiven altı tavuk parçalayan 4 işletmeye para cezası

Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu toprağa karıştırmışlar

Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu toprağa karıştırmışlar

Barış Atay’a saldırı davasında 3 sanık tahliye edildi

Barış Atay’a saldırı davasında tahliye kararı

Esrarengiz ölüm! Erkek arkadaşının banyosunda bulundu

Esrarengiz ölüm! Erkek arkadaşının banyosunda bulundu

Emine Erdoğan: Katiller ve mafya babaları rol model olmasın

Emine Erdoğan: Katiller ve mafya babaları rol model olmasın

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.