İznik’te turistler, Mehter Marşı ile karşılandı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesine gelen turistler, mehter takımının çaldığı Mehter Marşı eşliğinde, Belediye Başkanı Osman Sargın tarafından çiçeklerle karşılandı.

İznik’e tur otobüsleriyle gelen yerli ve yabancı turistler, mehter takımının çaldığı Mehter Marşı ile karşılandı. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da konuklara çiçek verip "Hoş geldiniz" dedi. Başkan Osman Sargın, "Burası 4 medeniyetin başkentidir, turizm kentidir. Bizim tarihimizi dünya biliyor. Belediye olarak gelen turistlerimizi böyle karşıladık. Çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Devamı gelecek, turizmde yüzler gülecek” dedi.

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