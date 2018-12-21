Toplantıda, paydaşların yönetim alanı sınırlarına yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerinin alındığını aktaran Taş, "Yapılan değerlendirmeler ışığında, ilgili mevzuat kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurum, uzman ve paydaş görüşleri resmi yazı ile talep edilecektir. Bu bilgiler doğrultusunda, yönetim alanı sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanarak başta ilgili kurumlar olmak üzere tüm paydaşlara iletilecektir." ifadesini kullandı.

İznik Alan Başkanı Prof. Dr. Murat Taş, yönetim alanı sınırlarının belirlenmesinin İznik'in UNESCO Dünya Miras Listesi adaylığı için öncelikli bir konu olduğunu belirtti.

Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan, Britinya Krallığı, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan İznik'in, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nden daimi listeye adını yazdırması için yönetim alanı sınırları belirleniyor.

"Bu toplantılardan çıkan görüşlerle geliştirilecek adaylık dosyası ve yönetim planı çalışmaları ile süreç devam edecektir. Kurulduğu günden bu yana ev sahipliğini yaptığı birçok medeniyetin kültürel izlerini taşıyan İznik'in aslında bir miras olmaktan çok zengin, doğal ve kültürel değerleriyle gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir emanet olduğunun bilincindeyiz. İznik'in dünya mirası antik bir kent olduğu bilinci ile UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınabilmesi için birçok çalışma yapılması planlanmaktadır. İznik Alan Başkanlığı bünyesinde, İznik konusunda çalışmaları bulunan, alanında uzman mimarlık, şehir planlama, arkeoloji, sanat tarihi, tarih, dinler tarihi, ziraat, peyzaj, turizm, çevre ve çinicilik gibi birçok bilim insanından oluşan yetkili kurulların yönlendirmesi ile İznik ile ilgili her türlü paydaşın katkı sağlayacağı bu çalışmalar, oldukça kapsamlı ve uzun soluklu bir süreci kapsıyor."

Taş, tüm bu çalışmalar sonucunda İznik'in Dünya Mirası Listesi'ne alınması için alanın yönetim planını da içeren bir "Adaylık Başvuru Dosyası" hazırlanacağını vurgulayarak bu ilgili kurulların onayından geçtikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO'ya başvuru yapılacağını bildirdi.

Toplantıya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Gedik, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ile Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, alanında uzman akademisyenler katıldı.

