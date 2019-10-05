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İznik’te uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 16:14 | Son Güncelleme

BURSA’nın İznik ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 60 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 35 bin lira ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.  İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Necmi T.’nin (40) uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İznik’te uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 60 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 35 bin lira ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Necmi T.’nin (40) uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Necmi T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Necmi T.'nin aracında yapılan aramada, 60 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait mermiler ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 35 bin lira ele geçirildi.
Necmi T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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İznik’te uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

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