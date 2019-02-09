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İznik'te vadideki kirliliğe tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 11:49 | Son Güncelleme

BURSA’nın tarihi mekanları ve doğası ile dünyaca ünlü turizm bölgesi, UNESCO Dünya Mirası olma yolundaki İznik'te, çöplüğe dönen vadi tepki çekti.

İznik'te vadideki kirliliğe tepki

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın tarihi mekanları ve doğası ile dünyaca ünlü turizm bölgesi, UNESCO Dünya Mirası olma yolundaki İznik'te, çöplüğe dönen vadi tepki çekti. Bölgeye gelenler manzaraya tepki gösterirken, bölgede hayvancılık yapanlar, hayvanlarını otlatamadıklarını söyledi.
​İlçenin 12 mahallesini içinde bandıran doğa manzarası ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi olan 'İznik Vadisi' olarak adlandırılan bölgede kirlilik tepkilere neden oldu. Çobanlar ve hayvan sahipleri, inşaat atıkları, çöpler ve plastik atıkların atıldığı vadide artık hayvan otlatamadıklarını söyledi.
Eşiyle birlikte bölgede hayvancılık yapan Nevin Kurcu, “Hayvan bakıyorum ve 3 yıldır buradayım. İznik merkezden gelen çöpler buraya atılıyor. Burası 3- 4 yıl önce cennet gibiydi. Resmi yerlere bağlı araçlar dahi buraya çöplerini boşaltıyor. Gebe koyunum çöpte can verdi. Hayvanlarımı otlatamıyorum artık, zehir mi var, ne var bilmiyorum” dedi.
Kurcu'nun eşi Arif Kurcu ise, “İznik yer altı kanalizasyonundan dolayı bütün atıkları buraya getirdiler. Eskiden çok güzeldi. Vidanjör atıkları da buraya atılıyor. Hayvanlarımı 90 gündür dışarıya çıkartamıyorum. Hazır yemler ile besliyorum” ifadelerini kullandı.
Turizmci iş adamı Ali Karaman ise, “Doğanın kalbindeyiz, yine çevreyi katlettiler. Naylon, poşet, ilaç kutuları, atıklar bu vadiye dökülmüş. 4 medeniyete başkentlik yapmış bir yere böyle manzaralar yakışmıyor. Çevreyi katletmeyelim, duyarlı olalım” diye konuştu.
'MANZARA UTANÇ VERİCİ'
Türkiye Motosiklet Süper Enduro şampiyonu Nazmi Malkoç, “10 yıldır bu dağlarda motokros antrenmanı yapıyorum. Geçtiğim dağlarda böyle pislik olmazdı. Son 3-4 ayda gördüğümüz manzara çok utanç verici. Çok Üzülüyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum” dedi.

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İznik'te vadideki kirliliğe tepkiİznik'te vadideki kirliliğe tepkiİznik'te vadideki kirliliğe tepkiİznik'te vadideki kirliliğe tepki

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