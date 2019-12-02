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İznik'teki kazanın öncesi ve sonrasında yaşananlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:51 | Son Güncelleme

Bursa'da Fatih Ay, otomobiliyle çarptığı motosikletin arkasında oturan Merve Arslan'ı (22), otomobilin altında yüzlerce metre sürükledikten sonra aracı terk edip kaçtı.

Bursa'da Fatih Ay, otomobiliyle çarptığı motosikletin arkasında oturan Merve Arslan'ı (22), otomobilin altında yüzlerce metre sürükledikten sonra aracı terk edip kaçtı. Hayatını kaybeden Merve Aslan'ın otomobilin altında sürüklendiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında İznik ilçesi Kılıçaslan Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih Ay idaresindeki 16 H 8712 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Osman Arslan (26) idaresindeki 16 AFE 272 plakalı motosiklete çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü Osman Arslan savrulurken, arkasında oturan eşi Merve Arslan, otomobilin altında kaldı. Kazanın ardından durmadan olay yerinden kaçan sürücü, otomobilin altında sıkışan Merve Arslan'ı da yaklaşık 700 metre sürükledi. Olay yerinden uzaklaşan sürücü, otomobili terk ederek yaya olarak kaçtı.
Kazayı farkedenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Osman Arslan, sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin terk edildiği sokağa gelen polis ekipleri, aracın altında kalan Merve Arslan'ın cesediyle karşılaştı. Arslan'ın parçalanmış cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından İznik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
KAZA SONRASI YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Kazanın gerçekleştiği an sonrası yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, Merve Arslan'ın, otomobilin altında sürüklendiği, çevredeki vatandaşların ise otomobili durdurmaya çalıştığı görüldü. Merve ve Osman Arslan çiftinin, 2 ay önce evlendikleri belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

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