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İzocam yarışmasında finale kalan öğrenciler Milano'ya gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 10:44 | Son Güncelleme

Bu yıl 19’uncu kez düzenlenen İzocam Öğrenci Yarışması sonuçlandı. Dereceye giren ilk üç proje İtalya’nın Milano kentinde gerçekleşecek uluslararası yarışmaya katılmaya hak kazandı

İSTANBUL (AA) - İzocam’ın sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği 19. İzocam Öğrenci Yarışması’nda dereceye giren ilk üç proje İtalya’nın Milano kentinde gerçekleşecek uluslararası yarışmaya katılmaya hak kazandı.

İzocam açıklamasına göre, İzocam’ın sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği ve üniversite öğrencilerine büyük fırsatlar sunan 19. İzocam Öğrenci Yarışması’nın sonuçları belli oldu. 14 projenin teslim edildiği yarışmada 5 proje finalde yer aldı.

Öğrenciler, "#milano2030" vizyonu doğrultusunda Crescenzago metro istasyonu alanının kente bağlanarak gençleştirilmesi ve canlandırılması konusunu projelendirdiler.

‘Fikirden Projeye’ formatıyla gerçekleşen ve tüm fakülte ve bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada tüm süreçler www.izocamogrenciyarismasi.com sitesi üzerinden yürütüldü.

Aynı gün değerlendirilen ve açıklanan yarışmanın sonucunda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü öğrencilerinden Öykü Nur Acıcan ve Eren Güney tarafından hazırlanan “Modula(R)esidence” projesi birinci, ODTÜ Kentsel Tasarım Bölümü öğrencilerinden Büşra İnce ve Ayşegül Erçin tarafından sunulan “Porti-co” projesi ikinci ve Gazi Üniversitesi Mimari Tasarım Bölümü öğrencisi Elif Şencal ile ODTÜ Kentsel Tasarım Bölümü öğrencisi Nilay Nida Can tarafından tasarlanan “Crescenzago Web Site projesi” üçüncü oldu.

Ulusal yarışmada ilk üçe giren ekipler sırasıyla 8 bin, 6 bin ve 4 bin lira ödül kazanırken, 5-8 Haziran 2019 tarihleri arasında Milano’da düzenlenecek uluslararası finalde Türkiye’yi temsil etme ve uluslararası ödül için yarışma şansı da kazandılar.

Yarışmanın uluslararası etabındaki ödüller birincilik için bin 500, ikincilik için bin ve üçüncülük için de 750 avro olarak belirlendi. Özel ödül ve öğrenci ödülleri ise 500 avro olarak açıklandı.

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