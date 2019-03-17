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İzolasyon çalışması yapılan çatı alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 23:04 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde izolasyon çalışması yapılan bir apartmanın çatısı alev alev yandı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde izolasyon çalışması yapılan bir apartmanın çatısı alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında apartman sakinleri korkudan sokağa döküldü.
Yangın akşam saatlerinde Derince Yavuz Sultan Mahallesi Duygu Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah K.’ya ait çatı katındaki dairede yapılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin tüm çatıyı kapladığını gören binadakilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatının alev aldığını gören binadakiler kısa sürede apartmanı boşaltırken, çevredeki binadakiler de korku ile sokağa döküldü.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının başlaması ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde alev alan çatıdaki yangının kısa sürede büyümesi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi görünüyor. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

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