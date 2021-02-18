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İzolasyon malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

18.02.2021 23:00 | Son Güncelleme:
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İzolasyon malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde izolasyon malzemeleri üreten bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dilovası organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde izolasyon malzemeleri üreten bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dilovası organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, izolasyon malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın cam eritme fırınlarında çıktığı öğrenilen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzolasyon malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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