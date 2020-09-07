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İzolasyonda olması gerekirken, Antalya'ya tatile giderken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 17:13 | Son Güncelleme

Konya'da annesinin Covid-19 testi pozitif çıktığı için izolasyona alınan İ.K. (21), Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası'nda, arkadaşıyla tatile giderken yakalandı. 3 bin 150 lira ceza uygulanan İ.K. ve arkadaşı, Konya'ya gönderildi.

İzolasyonda olması gerekirken, Antalya'ya tatile giderken yakalandı

Antalya- Konya yolunun Manavgat ilçesinde bulunan Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası'nda jandarma ve polis ekipleri, 7 gün 24 saat süresince gelen araçları kontrol ederek, hem kimlik kontrolü uygulaması hem de Covid-19 kontrolü yapıyor. Bugün saat 15.00 sıralarında yol kontrol noktasında durdurulan otomobille Konya'dan Antalya'ya tatile gelen sürücü ve yanındaki yolcunun kimlik kontrolü yapıldı. Kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan İ.K.'nin annesinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisinin de 7 gün önce izolasyona alındığı belirlendi.

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Jandarmaya ailesiyle yaşamadığını söyleyen İ.K., annesinin, kardeşininki yerine yanlışlıkla kendisinin T.C. kimlik numarasını filyasyon ekiplerine verdiğini iddia etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle temas kurdu. Yapılan görüşmenin ardından İ.K.'ye 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Gazetecilerin çekim yapmasından da rahatsız olan İ.K., "Çekim yapmanızı istemiyorum" diyerek tepki gösterdi.

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Yol kontrol noktasında 3 bin 150 lira idari yaptırım uygulanan İ.K. ve arkadaşı, Konya'ya geri gönderildi.

DHA

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