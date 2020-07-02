HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzole tatilin alternatif adresi: Kaçkarlar

İzole tatilin alternatif adresi: Kaçkarlar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2020 11:48 | Son Güncelleme

3 bin 937 metreyle Türkiye'ni en yüksek dağları arasında yer alan Kaçkarlar'daki yaylalar, güzel hava ve doğanın tadını çıkarmak isteyen misafirlerin gözdesi oldu.

Doğu Karadeniz'de sahile paralel uzanan, büyük bölümü Rize'nin Çamlıhemşin, diğer kısmı ise Artvin'in Yusufeli ilçesi sınırlarında yer alan Kaçkar Dağları ve yaylaları, doğal yapısı ve bitki örtüsüyle yerli ve yabancı misafirlerin yaz aylarındaki tercihleri arasında yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ardından doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen kişiler, özellikle yaylalara günübirlik yürüyüş ve kamp programları düzenliyor.

Nisan ve mayıs aylarında kar yağışının etkisiyle Kaçkar Dağları'nın zirvelerinin beyaza bürünmesi, doğaseverlere seyrine doyulmaz manzaralar sunuyor.

Buzul gölleri ve vadileriyle ziyaretçilere keyifli yürüyüş imkanı sunan Kaçkar Dağları, 33 yaylası ile ön plana çıkarken, başta Fırtına ve Hemşin dereleri olmak üzere bitki ve hayvan çeşitliliğinin yoğunlaştığı vadiler misafirlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Kaçkarlar'a gelenlerin uğrak yeri, dünyaca ünlü Ayder Yaylası oluyor. Doğu Karadeniz'in turizm merkezlerinden Ayder'de yaklaşık 3 bin yatak kapasitesi bulunuyor.

Ayder Yaylası'nın yanında Ağusor, Kavron, Gito, Badara, Huser, Pokut ve Sal yaylalarında da misafirlere pansiyonculuk hizmeti veriliyor. Bu yaylalarda ise yaklaşık 250 yatak kapasitesiyle misafirler ağırlanıyor. Bölgeye gelenler özellikle bayram ve festival zamanlarında erken rezervasyon yaptırmamışsa yer bulmakta zorlanıyor.

Kaçkar Dağları, 54'ü endemik olmak üzere yaklaşık bin bitki çeşidini içerisinde barındırıyor.

'HERKESİ DOĞAYA ÇIKMAYA, DAĞ HAVASI ALMAYA DAVET EDİYORUM'

Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Mertyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002'den sonra ilk kez yeniden yürüyüş için Kaçkar Dağları'na geldiklerini söyledi.

Kaçkar faaliyetini geçen yıl planladıklarını ifade eden Mertyürek, "Salgından önce, dünya değişiminden önce planladığımız faaliyet. Ertelemeyi ve iptal etmeyi düşünmedik çünkü insanlar 3 ay boyunca ev hapsinde kaldılar. Böyle bir faaliyete ihtiyaçları olduğu için biz de düzenlemeye karar verdik. Doğru karar verdiğimizi düşündük." dedi.

'İLK KEZ GELENLER HAYRAN KALDI'

Mertyürek, 5 günlük faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Yürüyüşün üçüncü gününde Çiçekli Yaylası'na kadar ulaştık. Yorucu olsa da hava son derece güzel. Karadeniz'in bütün güzelliklerini gördük. Gündüz güneş, gece de soğuğunu gördük. Ekipte ilk kez gelenler hayran kaldı." diye konuştu.

Salgın sürecinin doğaya bakışını değiştirdiğine işaret eden Mertyürek, şunları kaydetti:

"Pandemiden sonra insanların doğaya karşı ilgisi arttı. Umarım tüm insanlık adına doğayı kurtaran bir süreç olur. Bunun başlangıcı olur. Doğaya ihtiyacımız var. Doğanın insana ihtiyacı yok ama bizim tabiata ihtiyacımız var. Bu nedenle herkesi doğaya çıkmaya, dağ havası almaya davet ediyorum."

'GERÇEKTEN CENNET KÖŞESİ'

Eşiyle geziye katılan Aynur Mertyürek ise Karadeniz'in her şeyiyle ayrı bir yer olduğuna dikkati çekerek, "Doğasını ve insanların enerjilerini seviyorum. Buraların hiç bozulmamasını istiyorum. İnşallah korunur. Aynı doğallıkla yaşamaya devam eder. İnşallah herkes buraları ziyaret eder ve kıymetini bilir. Gerçekten cennet köşesi. Ülkenin her yeri güzel ama burası bir başka güzel." ifadelerini kullandı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
Caddede koşup kanala atlıyorlar! Serinlemenin böylesiCaddede koşup kanala atlıyorlar! Serinlemenin böylesi
Düğün salonları açıldı mı? Düğün salonları kuralları!Düğün salonları açıldı mı? Düğün salonları kuralları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği

Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

Hastalık sürecini anlattı: 10 gün boyunca...

Hastalık sürecini anlattı: 10 gün boyunca...

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte vaka sayıları artan o iller

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte vaka sayıları artan o iller

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Caddede koşup kanala atlıyorlar! Serinlemenin böylesi

Caddede koşup kanala atlıyorlar! Serinlemenin böylesi

Beton mikserlerinin tehlikeli yarışı kamerada

Bu kez beton mikserler yarıştı!

Z kuşağı nedir? Z kuşağı özellikleri neler? Çok konuşulan Z kuşağı kimdir? Z kuşağı kaç doğumlu?

Z kuşağı nedir? Z kuşağı kaç doğumlular oluyor?

Gergedan böceğini toplayanlara minimum 73 bin 747 lira ceza

Bu böceğe dokunan yanıyor!

Katil arılara karşı laboratuvarda 'böcek' üretilecek

Katil arılara böcekli çözüm

7 bin yıllık buğday tohumunu çoğaltmaya çalışıyor

Tam 7 bin yıllık! Çoğaltmak için elinden geleni yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.