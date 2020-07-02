İzole tatilin alternatif adresi: Kaçkarlar

Kaçkarlar'a gelenlerin uğrak yeri, dünyaca ünlü Ayder Yaylası oluyor. Doğu Karadeniz'in turizm merkezlerinden Ayder'de yaklaşık 3 bin yatak kapasitesi bulunuyor.

Buzul gölleri ve vadileriyle ziyaretçilere keyifli yürüyüş imkanı sunan Kaçkar Dağları, 33 yaylası ile ön plana çıkarken, başta Fırtına ve Hemşin dereleri olmak üzere bitki ve hayvan çeşitliliğinin yoğunlaştığı vadiler misafirlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Doğu Karadeniz'de sahile paralel uzanan, büyük bölümü Rize 'nin Çamlıhemşin, diğer kısmı ise Artvin'in Yusufeli ilçesi sınırlarında yer alan Kaçkar Dağları ve yaylaları, doğal yapısı ve bitki örtüsüyle yerli ve yabancı misafirlerin yaz aylarındaki tercihleri arasında yer alıyor.

Ayder Yaylası'nın yanında Ağusor, Kavron, Gito, Badara, Huser, Pokut ve Sal yaylalarında da misafirlere pansiyonculuk hizmeti veriliyor. Bu yaylalarda ise yaklaşık 250 yatak kapasitesiyle misafirler ağırlanıyor. Bölgeye gelenler özellikle bayram ve festival zamanlarında erken rezervasyon yaptırmamışsa yer bulmakta zorlanıyor.

Kaçkar Dağları, 54'ü endemik olmak üzere yaklaşık bin bitki çeşidini içerisinde barındırıyor.

'HERKESİ DOĞAYA ÇIKMAYA, DAĞ HAVASI ALMAYA DAVET EDİYORUM'

Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Mertyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002'den sonra ilk kez yeniden yürüyüş için Kaçkar Dağları'na geldiklerini söyledi.

Kaçkar faaliyetini geçen yıl planladıklarını ifade eden Mertyürek, "Salgından önce, dünya değişiminden önce planladığımız faaliyet. Ertelemeyi ve iptal etmeyi düşünmedik çünkü insanlar 3 ay boyunca ev hapsinde kaldılar. Böyle bir faaliyete ihtiyaçları olduğu için biz de düzenlemeye karar verdik. Doğru karar verdiğimizi düşündük." dedi.

'İLK KEZ GELENLER HAYRAN KALDI'

Mertyürek, 5 günlük faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Yürüyüşün üçüncü gününde Çiçekli Yaylası'na kadar ulaştık. Yorucu olsa da hava son derece güzel. Karadeniz'in bütün güzelliklerini gördük. Gündüz güneş, gece de soğuğunu gördük. Ekipte ilk kez gelenler hayran kaldı." diye konuştu.