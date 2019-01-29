İzsiz tiroid cerrahisinde tarih yazan cerrahlar dünyaya başarısını anlatıyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay ve ekibi, ilklere imza atmaya devam ederken, Gürcistan ve Bulgaristan’ın ilk izsiz tiroid ameliyatlarını gerçekleştiren, Hollanda ve İtalya’da bu konuda eğitimler veren ekip, bu kez aynı ameliyatı kardeş ülke Azerbaycan’da gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı.

Neftçiler Hastanesi Genel Cerrahi Klinik Şefi Dr. Elmir Asgerov’un davetlisi olarak Azerbaycan’a giden Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay ve Uzm. Dr. Murat Özdemir, kardeş ülke Azerbaycan’ın ilk izsiz tiroid ameliyatını gerçekleştirdi. Bilim insanları, canlı yayınla gerçekleştirilen ameliyat sonrası yaklaşık 250 kişinin katılımıyla düzenlenen oturumda; izsiz tiroid ameliyatı ve tiroid hastalıklarında güncel yaklaşımlarla ilgili bir de konferans verdi.

"Bir sonraki duraklarımız ise Polonya ve İsviçre olacak"

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Prof. Dr. Makay, "Kardeş ülke Azerbaycan ile imzaladığımız protokol kapsamında Azeri meslektaşlarımıza üniversitemizde eğitimler veriyoruz. Kendileri ile yakın işbirliği içerisindeyiz. Meslektaşımız Dr. Elmir Asgerov’un daveti üzerine gerçekleştirdiğimiz ameliyat ile Azerbaycan’da ülkemiz tıp bilimi adına bir tarih yazdığımızı düşünüyorum. İki yıl önce Türkiye’de gerçekleştirilmesi hayal olarak görülen izsiz tiroid ameliyatını gerçekleştirerek hayalleri gerçeğe dönüştürmüştük. Aynı hayali kardeş ülke Azerbaycan’da bir kez daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadık. Bizleri davet eden Dr. Elmir Asgerov’a ve tüm ekibe misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Kardeş ülke ile iş birliğimizin artarak devam edeceğini ümit ediyorum. İzsiz Troid cerrahisi konusunda üniversitemizi, ülkemizi temsil etmek ve Ege Üniversitesinin pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da bir çekim merkezine dönüşmesi bizleri motive ediyor. Bir sonraki duraklarımız ise Polonya ve İsviçre olacak. Bu ülkelerde de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Türkiye’nin ilk kadavra üzerinde ’İzsiz tiroidektomi’ kursunu 9 Şubat’ta Ege Üniversitesinde düzenleyeceklerini ifade eden Prof. Dr. Makay, "Dünyanın dört bir yanında ‘İzsiz tiroidektomi’ konusunda çalışma yürüten cerrahları üniversitemizde ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

İzsiz tiroid ameliyatının Türkiye’de ilk kez Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniğinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Uzm. Dr. Murat Özdemir ise "Gerçekleştirdiğimiz ameliyat zor bir girişim ve canlı yayında yapmamız bu zorluğunu iki kat arttırdı; ancak ameliyatı başarılı bir şekilde sonuçlandırdık ve bu ameliyatı Azerbaycan’da ilk kez yapmanın gururunu yaşadık" diye konuştu.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da cerrahların başarısıyla ilgili, "Birçok ilki dünyaya ve Türkiye’ye kazandıran tıp fakültemiz, her geçen gün başarı ivmesini yükseltiyor. Ulusal ve uluslararası alanda gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Öğretim üyelerimiz hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli başarılara imza atıyorlar. Cerrahlarımız, komşu ülkelerimizden gelen talepler doğrultusunda yurt dışındaki hastanelerde ameliyatlar yapıyorlar. Geliştirdikleri yeni teknikleri ve cerrahi uygulamaları onlarla paylaşıyorlar. Üniversitemizin ve ülkemizin göğsünü kabartıyorlar" şeklinde konuştu.