DURMUŞ GENÇ - Muğla'daki dünyaca ünlü İztuzu Plajı, sergilenen hassasiyetle gündüz turistlere gece de nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalara ev sahipliği yapıyor.

Dünya genelini kapsayan tatil, seyahat, otel yorumları, önerileri ve eleştirilerinin paylaşıldığı Tripadvisor internet sitesinin yaptığı, "2015'te görülmesi gereken yerler" anketinde Avrupa 'da ilk 5'e, dünyada ise ilk 20'ye giren Dalyan Mahallesi'nde bulunan İztuzu Plajı hem turistleri hem de caretta carettaları ağırlıyor.

Dünyada en iyi korunan plajlar arasında gösterilen ve caretta carettaların önemli üreme alanları arasında yer alan İztuzu Plajı'nda kuluçka dönemini tamamlayan kaplumbağaların yavruları denizle buluşmaya devam ediyor.

Mayısta başlayan yumurtlama döneminde plajda 520'nin üzerinde yuvalama alanı oluştu.

Kuluçka dönemlerini tamamlayarak kabuklarından kurtulan yavrular, kumu kazarak yüzeye çıkıyor. Denize 5 ile 50 metre uzaklıktaki yuvalarından ayrılan yavrular, tilki, yengeç ve yırtıcı kuşlara yem olma riskine rağmen yaşam alanları suya doğru yola çıkıyor.