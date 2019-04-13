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İztuzu Plajı'nın işletmesi, Muğla Çevre Vakfı'na geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 17:45 | Son Güncelleme

Süleyman İLTER / ORTACA (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde bulunan dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nın 2015 yılından beri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde olan işletmesi, Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) yönetimine devredildi.

Süleyman İLTER / ORTACA (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde bulunan dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nın 2015 yılından beri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde olan işletmesi, Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) yönetimine devredildi.

Dünyanın en iyi açık alanı seçilen İztuzu kumsalı, caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olması nedeniyle yerli ve yabancı çevrecilerin mücadelesine sahne oldu. Çevrecilerin girişimleriyle 1988 yılında plajda yapılmak istenen bir otel inşaatı durdurulup, aynı yıl Özel Çevre Koruma bölgesi ilan edildi. Bir süre özel sektör tarafından işletilen plajdaki işletmeler, 2014 yılına kadar belde belediyesi olan Dalyan Belediyesi'ne geçti. Aynı yıl Başbakanlık oluruyla Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve Muğla Valiliği'ne bağlı olan Muğla Hizmet Vakfı'nın yüzde 50'şer ortaklıkla kurduğu Muğla Çevre Vakfı, işletmelerin yönetimi devraldı. MUÇEV yaptığı ihaleyle işletmelerin yönetimini özel girişim DALÇEV'e verdi. Bunun üzerine Ortaca Belediyesi dava açtı. Muğla 2'nci İdare Mahkemesi, plajın kiralanması işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İztuzu Plajı'nın işletmesini, imzalanan protokolle 2015 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne verdi. İztuzu Plajı, dün itibariyle ise MUÇEV yönetimine geçti. Üniversite tarafından 3 yıl işletilen plajdaki demirbaşların devri sırasında, belediyeden görevliler de hazır bulundu. Yapılan sayımda eksik bir şey olmadığı öğrenildi. Üniversite tarafından işletildiği süre zarfında yapılan güneş enerjisi sistemleri, jeneratör gibi malzemeler de listelendi.

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