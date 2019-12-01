İztuzu'nda 'Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan' tepkisi

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) bulunduğu alana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılmak istenen 'İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan' projesi tepkilere neden oldu. Yöre halkı ve İztuzu Kumsalını Kurtarma Platformu (İKUP) dahil bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, basın açıklamasıyla projenin güzel ama yerinin yanlış olduğunu belirtti.

Ortaca'da, dünyaca ünlü İztuzu kumsalındaki 2008 yılından beri hizmet veren DEKAMER'in yetersiz kaldığı ve bugünün koşullarında ihtiyaca cevap veremediği gerekçesiyle yerine yenisinin yapılmasına karar verildi. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce 'İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan Ekolojik Tasarımı Fikir Projesi Yarışması' düzenlendi. 13 kişilik jüri, yarışmada yaklaşık 100 projeden ilk 3'ü belirledi. Bunun yanı sıra 4 proje için de mansiyon ödülü verildi. Birinci projenin, İztuzu kumsalında 6 yıl önce gündeme gelen ve barakada hizmet veren DEKAMER'in yapısının içinde bulunduğu 22 dönümlük alana yapılmasının planlanması, yöre halkının tepkisine neden oldu. 'Caretta Hastanesi' olarak adlandırılan bölgedeki 22 dönümlük araziye 1000 metrekare kapalı alanı olacak şekilde yapılacak İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Alan, 'yapılaşmanın önünü açacağı' ve 'yörenin doğanın dengesini bozacağı' gerekçesiyle tepki çekti. Dün İztuzu kumsalında bir araya gelen yaklaşık 500 kişi, tepkilerini dile getirdi. İztuzu Kumsalı'nı Kurtarma Platformu (İKUP) tarafından da açıklama yapıldı.

'PROJE İYİ AMA YERİ YANLIŞ'

İKUP Sözcüsü Murat Demirci, açıklamasında, "Bundan 100 yıl sonra, 'keşke' dememek için bugünden İztuzu'nun geleceğini olumsuz etkileyecek ve yapılaşmanın kapısını açacak bu girişimi lütfen iptal edin. Bozulmamış doğasıyla dünyaya ün salmış İztuzu kumsalına 30- 40 kişinin konaklamasına uygun 1000 metrekare kapalı alanı olan deniz kaplumbağalarını koruma adına devasa bir merkez yapılacak. İztuzu'na yapılmak istenen ileri dönük yanlış bir adımdır. Her ne amaç ve ekolojik mimari tasarımla yapılırsa yapılsın bu hareket, kumsalda yapılaşmanın ilk adımı olacaktır. Bu durum uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Proje iyi ama yeri yanlış. Gelin bunu İztuzu dışında, kanunlara uygun bir yerde, örneğin Dalyan'da yapalım. İztuzu'nun gelecek nesillere bozulmadan bırakılması hepimizin görevi" dedi.

Anadolu Ekoloji ve Kalkınma Derneği (ANEKDER) Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Pınar da İngiliz The Times gazetesinin, 2008 yılında 6 aylık araştırma sonucu Dalyan'daki doğa harikası İztuzu Plajı'nı 'Avrupa'nın en iyi açık alanı' ilan ettiğini hatırlattı. Pınar, "Dünyaca ünlü bu kumsal Akdeniz'de ender rastlanan bir yer. Birinci derecede koruma alanı olan, fauna ve flora açısından birçok endemik türlerin yaşadığı İztuzu kumsalına yapılmak istenen bakım istasyonu ve günübirlik alan projesinin Dalyan ya da Ortaca da yapılması doğru olacaktır" diye konuştu.

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