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İztuzu'nda, sezonun ilk caretta caretta yuvaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 15:53 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ortaca ilçesi İztuzu sahiline caretta carettalar yumurtalarını bırakmaya başladı

Muğla'nın Ortaca ilçesi İztuzu sahiline caretta carettalar, yumurtalarını bırakmaya başladı.

Caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınıyor.

DEKAMER, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle her yıl, kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması yapıyor.

DEKAMER Alan Sorumlusu Şenol Menzek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahilde bir haftadır alan çalışması gerçekleşterdiklerini söyledi.

Sezonun ilk caretta caretta yuvalarını tespit ettiklerini aktaran Menzek, "İlk iki yuvamızı bugün tespit edip kafesleyip, koruma altına aldık. Bunlar aynı zamanda Akdeniz'in ilk yuvaları." dedi.

Kumsalın mayıstan eylül sonuna kadar caretta carettalardan dolayı koruma altında tutulduğunu ifade eden Menzek, İztuzu sahilindeki her yuvanın gelebilecek zararlara karşı kafeslendiğini dile getirdi.

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