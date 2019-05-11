"Devlet Üstün Hizmet Madalyası" sahibi Bolulu hayırsever iş insanı İzzet Baysal, adına düzenlenen "Şükran Günleri" ile anılıyor.

Bolu'da kurduğu vakıf aracılığıyla 1994'ten bu yana kentin her köşesine toplam değeri 500 milyon liradan fazla olan hastane, kreş, üniversite, cami, okul ve huzur evleri olmak üzere onlarca eser kazandıran İzzet Baysal adına düzenlenen "Şükran Günleri" başladı.

Bolu Valiliği, Kent Konseyi, Belediye Başkanlığı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ve İzzet Baysal Vakfınca düzenlenen "İzzet Baysal Şükran Günleri" etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra İzzet Baysal Anıtı önünde düzenlenen programda, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulması onaylanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasının yapımı için BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal arasında protokol imzalandı.

Protokolün onur şahidi ise Vali Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu.