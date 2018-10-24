İzzet Çapa'nın kardeşi Onur Uğurlu gözaltına alındı

Onur U\u011furlu' nun Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k \u015eubesi taraf\u0131ndan ge\u00e7en hafta yap\u0131lan tarihi eser operasyonu kapsam\u0131nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131ld\u0131. \nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\n(Habert\u00fcrk)PARTNERStriptiz! Tek gecede ba\u015fkalar\u0131n\u0131n bir ayda kazand\u0131\u011f\u0131 paray\u0131 kazan\u0131yorlar!Saatli ailesinin gelini ve torunu, belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda rakip oldu6 ki\u015filik ailenin \u00e7ad\u0131rda zor ya\u015fam\u0131
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