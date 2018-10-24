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İzzet Çapa'nın kardeşi Onur Uğurlu gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 09:38 | Son Güncelleme

Gazeteci İzzet Çapa'nın kardeşi Onur Uğurlu dün gece geç saatlerde gözaltına alındı.

İzzet Çapa'nın kardeşi Onur Uğurlu gözaltına alındı

Onur Uğurlu' nun Kaçakçılık Şubesi tarafından geçen hafta yapılan tarihi eser operasyonu kapsamında gözaltına alındığı anlaşıldı.

Ayrıntılar geliyor...

(Habertürk)

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