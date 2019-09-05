HABER

‘İzzet Kaptan’ müzelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

Halk arasında ‘İzzet Kaptan’ olarak tanınan İzzet Bayrak’ın eşyaları Bursa Kent Müzesi’nde sergileniyor.‘İzzet Kaptan’ın Bursa Kent Müzesi’ne bağışladığı eşyalar, fotoğraflar ve bilgilerle oluşturulan hatıra köşesi, efsane kaptanın hayatına dair önemli bir kültürel birikimi de geleceğe taşıyor.

Halk arasında ‘İzzet Kaptan’ olarak tanınan İzzet Bayrak’ın eşyaları Bursa Kent Müzesi’nde sergileniyor.
‘İzzet Kaptan’ın Bursa Kent Müzesi’ne bağışladığı eşyalar, fotoğraflar ve bilgilerle oluşturulan hatıra köşesi, efsane kaptanın hayatına dair önemli bir kültürel birikimi de geleceğe taşıyor. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, İzzet Kaptan ve ailesinin iştirâk ettiği törende yaptığı konuşmada, Kent Müzesi’nin önemli bir değeri ağırladığını söyledi. Demir, “Bursa’mızın deniz şehri özelliğinin sembol isimlerinden İzzet Bayrak, nam-ı diğer İzzet Kaptan ile bir arada olmaktan mutluyuz. Kaptanımızın hikâyesi, 17 yaşındayken 4 metrelik 4 kişilik kayığıyla Kumla-Gemlik arasındaki yolcu taşımacılığı ile başlıyor. İlk mehtap turlarını, 1962 yılında gerçekleştiren İzzet Kaptan, 70’li yıllarda Manastır, Gemlik, Kumla arasındaki mehtap turlarıyla İzzet Kaptan teknesinin herkes tarafından tanınmasını sağladı. 1990’lı yıllarda 22 metrelik, 165 kişilik bir tekne satın alarak şehirlerarası gezi turlarına çıkan İzzet Kaptan, 2000’li yıllarda teknesini büyüterek Mudanya’dan hareketle İstanbul-Adalar-Boğaz turlarına başladı, sonra da Ayvalık, İzmir, Marmaris, Dalyan, İzmit ve Gölcük’te tanındı” diye konuştu.
Denizden selâmlar
İzzet Kaptan’ın 80 yaşına kadar “Balkonlardan bakanlara, sahilde yüzenlere, herkese selam olsun” diye seslenerek teknesine yolcu davet ettiğini hatırlatan Demir, “İzzet Kaptan, 2007 yılında teknesini ve ‘İzzet Kaptan’ isim hakkını devrederek mavi sulara veda ederek emekli oldu. Hayatı denizde geçen İzzet Kaptan’ın bilgi ve birikimi Bursa Kent Müzesi aracılığıyla geleceğe taşınacak. Kaptanımızın bağışladığı obje ve bilgilerden hazırlanan köşe ve vitrin, müzede kent kültürünün bir parçası olarak geleceğe taşınacak” diyerek, müzeye desteğinden dolayı İzzet Kaptan’a teşekkür etti.
İzzet Kaptan, “Şu ân çok mutluyum. Ben 93 yaşındayım. Kaptanım. 70 sene denizlerde gezdim, 60 yıl turizmcilik yaptım. Türkiye beni tanır, herkesi çok seviyorum. Ne fırtınalar geldi geçti. Çok güzel bir mesleğim var. Şu anda burada olmak, eşyalarımın Bursa Kent Müzesi’nde sergileniyor oluşu çok güzel. Çok sevindim, duygulandım ve çok mutluyum” diye konuştu.

‘İzzet Kaptan’ müzelik oldu

‘İzzet Kaptan’ müzelik oldu

‘İzzet Kaptan’ müzelik oldu

‘İzzet Kaptan’ müzelik oldu

‘İzzet Kaptan’ müzelik oldu

‘İzzet Kaptan’ müzelik oldu

‘İzzet Kaptan’ müzelik oldu

‘İzzet Kaptan’ müzelik oldu

‘İzzet Kaptan’ müzelik oldu

‘İzzet Kaptan’ müzelik oldu

‘İzzet Kaptan’ müzelik oldu

‘İzzet Kaptan’ müzelik oldu

‘İzzet Kaptan’ müzelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acılı babadan HDP'ye: Benim oğlum dağda, onlarınki...

Acılı babadan HDP'ye: Benim oğlum dağda, onlarınki...

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Antalya'da LPG dolu tanker paniği! 7,5 saattir yanıyor

Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor

Mansur Yavaş'tan doğalgaz açıklaması

Gelen şikayetler üzerine Mansur Yavaş harekete geçti!

AK Parti Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ı kaçıran terörist etkisiz hale getirildi

AK Partili ismi kaçıran terörist etkisiz hale getirildi!

Barolardan peş peşe seçim çağrısı gelmişti! Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.