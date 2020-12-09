HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzzet Ulvi Yönter'in hayatı... Devlet Bahçeli'nin yerine mi geçecek? İzzet Ulvi Yönter kimdir, memleketi neresi?

İzzet Ulvi Yönter'in hayatı... Devlet Bahçeli'nin yerine mi geçecek? İzzet Ulvi Yönter kimdir, memleketi neresi?

09.12.2020 11:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzzet Ulvi Yönter'in hayatı... Devlet Bahçeli'nin yerine mi geçecek? İzzet Ulvi Yönter kimdir, memleketi neresi?

Son dakika... MHP'nin başına geçeceği iddia İzzet Ulvi Yönter'in hayatı merak edilmeye başlandı. İzzet Ulvi Yönter'in memleketi neresi? Peki, İzzet Ulvi Yönter MHP'nin başına mı geçecek? işte gündeme bomba gibi düşen İzzet Ulvi Yönter'in biyografisi...

Son dakika haberi...İzzet Ulvi Yönter'in Devlet Bahçeli yerine MHP'nin başına geçeceği öne sürüldü. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın ortaya attığı iddiaa gündeme bomba gibi düştü. Halk TV'de bir programa katılan Özkiraz, Devlet Bahçeli kendisinin yerine Genel Başkanlık için İzzet Ulvi Yönter'in düşünüldüğünü iddia etti. MHP'nin başına geçeceği iddia İzzet Ulvi Yönter'in hayatı merak edilmeye başlandı. İddianın ardından MHP'nin başına kim geçecek sorusu gündem oldu. İzzet Ulvi Yönter'in MHP Genel Başkanı olacağına dair iddialara henüz yanıt gelmedi.

Peki İzzet Ulvi Yönter'in memleketi neresi? Peki, İzzet Ulvi Yönter kaç yaşında?

İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?

11 Mayıs 1976 doğumlu İzzet Ulvi Yönter Emirdağ'da dünyaya geldi.
Devlet Bahçeli'nin yerine geçeceği iddia edilen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Eğitimine devam eden İzzet Ulvi Yönter, yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yaptı. Daha sonra doktora için Gazi ve Anadolu üniversitelerinde iktisat alanında çalışmalara başladı. Halen bu alanda çalışmaya devam etmektedir.

İyi derecede İngilizce konuşan İzzet Ulvi Yönter, Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak görev yaptı.

Bir çocuk babası olan İzzet Ulvi Yönter, Sayıştay üyesi Meltem Yılmaz Yönter ile evlidir.
MHP'den 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yapan İzzet Ulvi Yönter, su an MHP Genel Başkan Yardımcısıdır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Akılalmaz olay: Taksici 10 lirayı kabul etmeyince...Akılalmaz olay: Taksici 10 lirayı kabul etmeyince...
AUZEF vize sınav sonuçları bekleniyor!AUZEF vize sınav sonuçları bekleniyor!

En Çok Okunan Haberler

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

Irkçı hakem maçtan alındı!

Irkçı hakem maçtan alındı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Hayati uyarı: O durumda maske bile korumaz

Hayati uyarı: O durumda maske bile korumaz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Gideceği yere 10 liraya götürmeyen taksicinin aracını çalıp istediği yere gitti

Akılalmaz olay: Taksici 10 lirayı kabul etmeyince...

Genç kadın dehşeti yaşadı! Akşam işkence yaptı sabah her yere 'seni çok seviyorum' yazdı

Akşam işkence yaptı sabah her yere 'seni çok seviyorum' yazdı

Gönüllülerde uygulama devam ediyor: Koronavirüs aşısı ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor

Koronavirüs aşısıyla ilgili 10 gün detayı

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: Aşılar evde de uygulanabilir

Koronavirüs aşısı nerelerde yapılacak?

Konya'da feci kaza! Askeri servis aracı, TIR'la çarpıştı

Feci kaza! Askeri servis aracı, TIR'la çarpıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! (Kaç kişi, ne zaman aşı olacak?)

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.