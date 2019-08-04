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"İzzet ve şeref arıyorsan, Kur'an'da mümkün"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 16:40 | Son Güncelleme

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı: - "Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Kur'an-ı Kerim sayesinde şeref bulan ve yücelen toplumlar arasına bizleri de dahil eylesin, Kur'an-ı Kerim'in sunduğu şereften, izzetten nasiplenmeyen topluluklar arasına girmekten de bizleri korusun. İzzet ve şeref arıyorsan, Kur'an'da mümkün, izzet ve şerefimizi elimizden alacak tutum ve davranışlardan kaçınmak ve korunmak istiyorsak, yine kaynağı Kur'an-ı Kerimdir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, "Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Kur'an-ı Kerim sayesinde şeref bulan ve yücelen toplumlar arasına bizleri de dahil eylesin, Kur'an-ı Kerim'in sunduğu şereften, izzetten nasiplenmeyen topluluklar arasına girmekten de bizleri korusun. İzzet ve şeref arıyorsan, Kur'an'da mümkün, izzet ve şerefimizi elimizden alacak tutum ve davranışlardan kaçınmak ve korunmak istiyorsak, yine kaynağı Kur'an-ı Kerimdir." dedi.

Kemal Efendi Vakfı bünyesinde düzenlenen "6. Dönem Hafızlık İcazet Merasimi" programında, 30 öğrenci, Fatih Camii'nde düzenlenen törende mezuniyet heyecanını yaşadı.

Burada konuşan Prof. Dr. Maşalı, hafızlık eğitimi veren, programı düzenleyen Kemal Efendi Vakfı görevlilerine teşekkür ederek, "Cenab-ı Hak, bize Kur'an-ı Kerim ile hemhal olan bir kalp ve gönül bahşettiği ve böylesine güzel bir günü yaşamaya imkan verdiği için şükrediyorum. Kur'an-ı Kerim bizim varoluş kaynağımızdır. Medeniyetimiz, Kur'an-ı Kerim medeniyetidir ve İslam medeniyeti de kaynağında Kur'an olan bir medeniyettir." diye konuştu.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Maşalı, Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayet-i kerimesinde ve Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde, Kur'an'ın insanlara hem dünya da hem de ahirette şan ve şeref verdiğini işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Kur'an-ı Kerim sayesinde şeref bulan ve yücelen toplumlar arasına bizleri de dahil eylesin, Kur'an-ı Kerim'in sunduğu şereften, izzetten nasiplenmeyen topluluklar arasına girmekten de bizleri korusun. İzzet ve şeref arıyorsan Kur'an'da mümkün, izzet ve şerefimizi elimizden alacak tutum ve davranışlardan kaçınmak ve korunmak istiyorsak, yine kaynağı Kur'an-ı Kerimdir. Hamili, sahibi Kur'an olan gençlerimiz, genç yaşlarında, akranlarının dünyanın oyun ve eğlencesiyle hem hal olan gençlere nazaran, Kur'an-ı ezberlemek gibi ulvi bir vazifeyi sırtlandılar. Onlara bu fırsatı sunan Kemal Efendi Vakfı Başkanı hoca efendi olmak üzere ve hoca efendinin işaret ettiği hedef doğrultusunda çalışan vakıf mensubu arkadaşlarımızı ve görevlilerimizi, çocuklarımızın ailelerini canı gönülden tebrik ediyorum."

- 30 öğrenci hafızlık icazetini aldı

Ne zaman bir hafızlık icazet törenine iştirak etse kendi hafızlık günlerini hatırladığını ifade eden Maşalı, "Hafız olan kişinin hayatında bu dönem, belki de en önemli dönüm noktasıdır. 13 yaşında ben de hafızlığımı tamamladım ama hafız olduğum gün, hafızlığın hayatımda bu derece etkili olacağı aklıma gelmezdi. İmam Hatip Lisesi'nde (İHL) okudum, ülkemizde gerçekleştirilen hafızlık yarışmalarına katıldım ve hafızlık sayesinde ilk defa yurtdışına çıktım." dedi.

Bu sayede İran'a ve Suudi Arabistan'a gittiğini aktaran Maşalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hafız olmanın, bir gencin hayatında nasıl bir dönüşüm sergilediğini ve hayatına nasıl şekil verdiğini ifade etmek için bütün bunları anlatıyorum. 1990'da, Suudi Arabistan'da ülkemizi temsilen hafızlık yarışmasına katıldım. Kabe-i Muazzama'nın etrafını polisler çevirdi ve yarışmaya katılan, dünyanın dört bir yanından gelen bütün hafızları topladılar, Kabe'nin kapısını açtılar ve içeriyi ziyaret etme imkanı sundular. Yarım saate yakın Kabe-i Muazzama'nın içinde kalıp, ibadet ettik ve bütün bunlar Kur'an-ı Kerim ve hafızlık sayesinde oldu. Fakat siz hafız olmadan, 'Ben zenginim, dünyanın parasını vereceğim... Haydi bana Kabe-i Muazzama'yı tahsis edin de namaz kılacağım.' deseniz, hatta dünyaları verseniz de o kapıyı açtıramazsınız. Allah'a şükürler olsun, hafızlık sayesinde Cenab-ı Hak o imkanı sundu."

Kemal Efendi Vakfı Genel Başkanı Mehmet Akif Hut ise hafızlık eğitimi alan öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, icazetin ve eğitimin anlam ve önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından, "6. Dönem Hafızlık İcazet Merasimi" programında hafızlık eğitimi alan 30 öğrenci, hocaları tarafından Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinden sorular sorup, imtihana tabi tutuldu. Kur'anı Kerim ziyafetinin ardından öğrenciler, hafızlık icazetini aldı.

Tören, ikramın ardından sona erdi.

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İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı Kemal Efendi Vakfı

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