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İzzet Yıldızhan: 286 personelimi ücretli izine çıkarttım

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 16:03 | Son Güncelleme

Türkücü İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yıldızhan, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsün ülkemizde de görülmesinin ardından 286 personelini ücretli izine çıkarttığını dile getirdi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsün ülkemizde de görülmesiyle kendini İzmir'deki oteline kapatan İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

'286 personelimi ücretli izine çıkarttım'

Oğlu Mustafa ile birlikte alışverişe çıktığını belirten Yıldızhan, "Çok önemli bir görüşmemden dolayı İstanbul'a geldik. Akşam içinde iftarlık eksiklerimiz vardı, markete onları tamamlamaya geldik" ifadelerini kullandı.
Koronavirüsün ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Yıldızhan, şunları söyledi: Özellikle İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu hocamızın vefat etmesi beni derinden etkiledi. Kendisiyle iyi bir hukukumuz vardı. Sonuçta 52 yaşındaydı kendisi, çok erken yaşta kaybettik. Bu koronavirüs hepimize gösterdi ki; Malın olsa, mülkün olsa, şanın, şöhretin olsa ne yazar?
286 personelini ücretli izine çıkarttığını dile getiren Yıldızhan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Yapılan yardımlar anlatılmaz. Ben çevreme olabildiğince kol, kanat germeye çalışıyorum ama bizlerin güçleri de bir yere kadar. Umarım kısa sürede son bulur. Benim yanımda çalışan 286 personelim var. Ben çalışanlarımı ücretli izine çıkarttım ama nereye kadar dayanılabilinir?
Geçtiğimiz haftalarda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastane personellerine yaptığı yemek jesti doktorların teşekkür etmesiyle ortaya çıkan Yıldızhan, konunun sorulması üzerine ise, şunları söyledi:
Onlar bizim başımızın tacı. Ben bir şey yapmışım, çok mu? Bunların konuşulması bile ayıp. Sağ olsunlar onlar nezaket gösterip, teşekkür etmişler. Ne diyebilirim ki?
Devletin sağladığı kolaylığın yanı sıra özel bankaların da bizlere yardımcı olması gerekir. Şu an tam anlamıyla herkesin işi durmuş durumda. Benim işlerim turizm endeksli.
Turizmin ne zaman açılacağı şüpheli. Oteller bomboş ama ödediğimiz kredilerin haddi, hesabı yok. En azından faizde indirime giderek bu zor günlerde kolaylık sağlamaları gerekir.
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