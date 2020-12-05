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İzzet Yıldızhan: Bizi ne hallere soktun ey korona!

05.12.2020 14:42 | Son Güncelleme:
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İzzet Yıldızhan: Bizi ne hallere soktun ey korona!

Usta şarkıcı İzzet Yıldızhan, önceki gün menajeri ile birlikte Etiler'de araç içerisinde görüntülendi. Yıldızhan, “Toplantı öncesi karnımız acıktı, mekanlarda kapalı. Bizde kurallara uyuyoruz. Yemeğimizi aldık arabada yiyoruz. Ey korona bizi ne halleri soktun” diyerek gülümsedi.

İş toplantısı için İzmir’den İstanbul’a geldiğini söyleyen Yıldızhan, “Toplantı öncesi karnımız acıktı. Mekanlar kapalı olduğundan yemeğimizi aldık, arabada yiyoruz. Ey korona bizi ne hallere soktun!” diyerek güldü.

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SnobMagazin'de yer alan habere göre, gelen kısıtlamalardan dolayı memnun olduğunu söyleyen Yıldızhan, “Yasakların gelmesi çok iyi, biraz daha işi sıkı tutup bu beladan kurtulmamız lazım.

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Ticaret yapan insanlar olarak baya zarar gördük ama her şey bizim sağlığımız için. Yani oteldeki müşteri sayısı sıfıra düştü. Ama hiç önemli değil. İnsan hayatı paradan daha önemli.
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Sağlığımız olmazsa paramız olmuş neye yarar? Önce sağlık! Onun için bu aralar evde oturalım” diyerek vatandaşlara seslendi.

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