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İzzet Yıldızhan çocuklarına bayram harçlığı olarak çeyrek taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 10:50 | Son Güncelleme

Bir kadına attığı mesajlarla ifşa olan 9 çocuk babası ünlü türkücü İzzet Yıldızhan bu konuda sessizliğini korurken yine çocuklarına bayram harçlığı vermesiyle gündem oldu.

İzzet Yıldızhan çocuklarına bayram harçlığı olarak çeyrek taktı

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’ın büyük oğlu Mustafa Yıldızhan, babasının bayram da kardeşlerine altın taktığı eğlenceli videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Yıldızhan'ın oğlu "Babam yine kardeşlerime karşı bonkörlüğünü gösterdi. Para yerine altın aldılar. Bu vesile ile tüm büyüklerimin bu mübarek gününü kutlarım. Altın İn/Para Out” yorumuyla dikkat çekti.

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İzmir'deki evinde 9 çocuğuyla bir araya gelen Yıldızhan’ın çocuklarına çeyrek altın taktığı gözlendi.
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Çeyrek altın şu sıralar 730 TL civarında...

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