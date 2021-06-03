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İzzet Yıldızhan'dan 10 çocuk tavsiyesi!

03.06.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Bayar, önceki gün Sarıyer Evlendirme Dairesi’nde Pınar Keleş ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah törenine katılan sanatçı İzzet Yıldızhan, "10 tane çocuk yaparsanız bu iş tamamdır" diyerek davetlileri güldürdü

İzzet Yıldızhan'dan 10 çocuk tavsiyesi!

Gazeteci Deniz Bayar ve Pınar Keleş evlendi. Bayar çiftini bu mutlu günlerinde aile üyeleri ve yakın dostlarının yanı sıra sanat camiasından ünlü isimlerde yalnız bırakmadı.

Nikah törenine katılan isimler arasında yer alan sanatçı İzzet Yıldızhan'ın Bayar çiftiyle yaptığı konuşma yüzleri gülümsetti.

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"EVİN PATRONU HANIMDIR"

Yıldızhan, Deniz Bayar'ın “Bir önerin var mı abi?” sorusu üzerine, “Mutlu olmak istiyorsan eşini dinleyeceksin. Evde her zaman patron hanımdır. Ayrıca 10 tane de çocuk yaparsanız tamamdır” demesi salondaki davetlileri kahkahaya boğdu.

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İzzet Yıldızhan'ın 9 çocuğu bulunuyor. (SnobMagazin)

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İzzet Yıldızhan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu devirde nasıl bakacaksın bunlara aylık gelirin en az 50-100 000 TL olmalı.sonra önemli olan çok çocuk değil hayırlı ülkesine vatanına dinine hizmet eden donanımlı ve eğitimli bireyler olması.

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