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İzzet Yıldızhan RTÜK Başkanı'na seslendi: Lütfen gereğini yapın

14.01.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzzet Yıldızhan, "Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar" diyerek bazı şarkıcılara gönderme yapmıştı. Sosyal medya hesabından video paylaşan İzzet Yıldızhan haksız yere linç edildiğini söyleyerek "Hak etmediğim hakaretlere maruz kaldım. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve değerli üyelerine sesleniyorum. Kimse, insanlara bu kadar kolay hakaret etmemeli." ifadelerini kullandı. Yıldızhan hakaret içeren yorumlara karşı hukuki süreci başlattığını da duyurdu.

Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi şarkıcıların sahne kostümleri hakkında “Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar” diyen İzzet Yıldızhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile RTÜK Başkanı’na seslendi.

Instagram hesabından bir videolu açıklama yapan Yıldızhan, "Bazı kadın meslektaşlarımın sahne kostümlerine ilişkin hakaret içermeyen görüşlerimi paylaşmıştım. Ancak bazı TV kanallarında mesleği gazetecilik olmayan kişilerin fütursuz ve mesnetsiz suçlamalarına maruz kaldım" dedi.

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"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

"Şahsıma ve aileme hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlatıldı" diyen Yıldızhan "Reyting uğruna kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar. Hak etmediğim hakaretlere maruz kaldım. Bu konuda şahsıma ve aileme yönelik hakaret ve aşağılama içeren haber ve yorumlara karşı hukuki süreci başlattığımı söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

"AİLEM ÇOK SIKILDI VE ÜZÜLDÜ"

Sözlerini sürdüren Yıldızhan, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve değerli üyelerine sesleniyorum. Kimse, insanlara kolayca bu kadar hakaret etmemeli. Benim aileme ve anneme hakaret ediyorlar. Ailem çok sıkıldı ve üzüldü. Gazetecilik bu mu? Benim hakkımı savunmanız gerekiyor. Lütfen gereğini yapın Sayın RTÜK Başkanı ve değerli üyeleri..." ifadelerini kullandı.

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