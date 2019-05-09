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İzzet Yıldızhan'ın davasına düşme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:32 | Son Güncelleme

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın, Fatih'te aracıyla ''U'' dönüşü yaparken İranlı bir kadının ayağını kırdığı iddiasıyla, "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, düşme kararı verildi

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın Fatih'te aracıyla ''U'' dönüşü yaparken yoldan geçen İranlı turist Zahra Yalda'nın ayağını kırdığı iddiasıyla "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı davada düşme kararına hükmedildi.

İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan avukatıyla katıldı.

Duruşmada, müşteki Zahra Yalda'nın şikayetten vazgeçmesini içeren bir dilekçe sunduğu belirtilerek sanık avukatına diyecekleri soruldu.

Sanık avukatı, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, olayla ilgili şikayetten vazgeçildiği gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.

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izzet yıldızhan

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