Jabra Elite 75t : Ufak, hafif ve çok güçlü

Jabra Elite 75t’nin kutusunu açtığımızda, ürünün şarj ve taşıma kutusuyla kendisini, kitapçığını, yedek kulaklık başlıklarını ve USB Type-C bağlantı kablosunu görüyoruz.
Kulaklığın kutusu gerçekten minicik ve içini açtığımızda, kulaklıkların da minicik olduğunu görüyoruz. Kutu gayet şık tasarlanmış ve mıknatıslı yapısı sayesinde hem kapağın açılıp kapanması hem de kulaklıkların yerleşim yuvaları kolay kullanıma imkân sunuyor.
Kulaklıklarımızın her biri 5.5 gram ağırlıktayken, şarj ve taşıma kutusu da yalnızca 35 gram ağırlıkta. Yani çakmak cebinizde bile rahatlıkla taşıyabileceğiniz boyutlarda.
Tasarım detaylarına baktığımızda, minimal oldukları kadar kullanışlı olduklarını da söylemeliyiz. İki kulaklığın da üzerinde dokunmatik paneller yerine fiziksel tuşlar yer alıyor. Bu sayede yanlışlıkla dokunup istemediğiniz durumlara düşmekten kurtuluyorsunuz. Tabii dörtlü mikrofon desteği sayesinde aramalar için de güçlü bir konuma geliyorsunuz. Ayrıca ufak led bildirim ışıkları da var.
Öncelikle ürünü şarj etmemiz gerekiyor, ki eğer acelemiz var ise hızlı şarj desteği sayesinde 15 dakikalık şarj ile yaklaşık 1 saatlik kullanıma erişebiliyoruz. Bunun haricinde ürün, kutusuyla birlikte yaklaşık 2 buçuk saatte tamamen şarj oluyor.
Sonrasında, daha kapsamlı bir kullanım için Jabra’nın Sound+ uygulamasını indirmenizi öneririz. Android ve iOS işletim sistemli cihazlara destek veren kulaklık, bu uygulama sayesinde daha kapsamlı olarak kontrol edilebiliyor. Ekolayzır ayarlarından, güncellemelere, uyku moduna kadar pek çok düzenleme mevcut. Hatta konum bilgisini aktifleştirerek kulaklığınızı kaybetmeniz durumunda bulma şansınız da artıyor. Uygulamanın Türkçe dil desteği de var.
Ürünümüz Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisine sahip ve aynı anda iki cihazla eşleştirilebiliyor. Peki eşleştirmeyi nasıl yapacağız diye soruyorsanız, kısaca cevaplayalım.
Öncelikle kulaklıkları kulaklarınıza takıyorsunuz. Takar takmaz size bir uyarı geliyor ve bağlamak istediğiniz cihazın Bluetooth özelliğini açmanız isteniyor. Bunu da yaptıysanız birkaç saniye içinde otomatikman bağlantıyı gerçekleştiriyor ve bundan sonra her Bluetooth’u açtığınızda otomatikman bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz.
ÜRÜNÜN KULLANIMI NASIL?
Ürünün kullanımı gerçekten kolay. Kulaklıkların üzerinde yer alan tuşlar aracılığıyla şarkılar arası geçişler yapabilir, ses ayarlayabilir, aramalara cevap verebilir ya da sanal asistanlara bağlanabilirsiniz. Örneğin, sağ kulaklığa iki kez basarak sanal asistana bağlanabiliyorsunuz. Siri ve Amazon Alexa desteği de var.
Peki ya sol kulaklığa iki kez dokunursanız ne oluyor derseniz, o zaman da HearThrough özelliğini aktif ediyorsunuz. Yani müzik dinliyorken ya da telefon görüşmesi esnasındayken çevredeki sesleri de rahatlıkla duyabiliyorsunuz.
Kulaklıklar gerçekten kulakta sağlam bir tutuş hissi sunuyor. Bu sayede yalnızca sabitken değil, yürüyüş esnasındayken, hatta spor yaparken bile bu kulaklıkları kullanabiliyorsunuz. Tabii terleme ve yağmur gibi durumlara karşı dayanıklı bir yapıda tasarlandıklarını da söylemeliyiz.
İsterseniz kulaklıklarınızın ikisini de aynı anda kullanabilir, isterseniz de sol kulaklığı çıkararak “mono” moddayken sağ kulaklığı kullanabilirsiniz. Bu süreçte ister müzik dinleyin, isterseniz de gelen aramaları cevaplandırın. Tabii bu esnada bazı işlemleri telefondan yapmanız gerekecek. Sol kulaklığınız da bu süreçte taşıma kabında şarj olabilir mesela.
PEKİ YA SES KALİTESİ NASIL?
Geldik en önemli konulardan bir tanesine. Jabra Elite 75t’nin müzik dinlemek isteyenler için gayet iyi bir ses kalitesi var. Derin bass’lar ve temiz tizler alabiliyorsunuz. Zaten uygulama üzerinden de ses profili üzerine düzenleme yapma şansınız var. Yüksek seviyede müzik dinlerken tabii ki dış dünyadaki seslerden kopuyorsunuz, ama istediğiniz zaman HearThrough özelliğini de aktifleştirebilirsiniz.
Pasif gürültü önleme ve özellikle görüşmeler için rüzgâr gürültü koruması sunan ürün, telefon görüşmelerinde de iyi bir ses kalitesine sahip, ancak bulunduğunuz ortama göre bazen can sıkıcı durumlar da yaşayabiliyor. Örneğin dışarıda, kalabalık bir ortamda görüşme yapıyorsanız, bazen karşı taraf sizi duymakta zorlanabiliyor ve bazen seslerde dijitalleşmeler yaşanabiliyor.
Peki ya video izleme tarafında başarılı mı derseniz, bazen video izlerken ses ve görüntüde ufak senkron sorunları
yaşanabiliyor. Kulaklıklar, ufak boyutları sayesinde yatarak bir şeyler izliyorsanız da size uyum sağlayabiliyor. Örneğin, diyelim ki sağ kulağınızın üzerine yatıyorken de kulaklıkla deneyim yaşayabiliyorsunuz, ama tabii çok da uzun süre bu pozisyonda kalırsanız rahatsız olabilirsiniz.
Ürünün pil performansı tarafına geldiğimizde ise, hızlı şarj özelliği sayesinde 15 dakikalık şarj ile 1 saate kadar kullanım sunduğundan, yaklaşık 2 buçuk saatte de tam şarj olduğundan bahsetmiştik. Elite 75t, tek şarj ile 7 saat civarı deneyim sunabiliyor. Taşıma ve şarj kutusundaki değerle birlikte toplamda 28 saate kadar pil ömrü mümkün oluyor.
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