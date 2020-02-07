Jabra Elite 75t : Ufak, hafif ve çok güçlü

Jabra Elite 75t’nin kutusunu açtığımızda, ürünün şarj ve taşıma kutusuyla kendisini, kitapçığını, yedek kulaklık başlıklarını ve USB Type-C bağlantı kablosunu görüyoruz.

Kulaklığın kutusu gerçekten minicik ve içini açtığımızda, kulaklıkların da minicik olduğunu görüyoruz. Kutu gayet şık tasarlanmış ve mıknatıslı yapısı sayesinde hem kapağın açılıp kapanması hem de kulaklıkların yerleşim yuvaları kolay kullanıma imkân sunuyor.

Kulaklıklarımızın her biri 5.5 gram ağırlıktayken, şarj ve taşıma kutusu da yalnızca 35 gram ağırlıkta. Yani çakmak cebinizde bile rahatlıkla taşıyabileceğiniz boyutlarda.

Tasarım detaylarına baktığımızda, minimal oldukları kadar kullanışlı olduklarını da söylemeliyiz. İki kulaklığın da üzerinde dokunmatik paneller yerine fiziksel tuşlar yer alıyor. Bu sayede yanlışlıkla dokunup istemediğiniz durumlara düşmekten kurtuluyorsunuz. Tabii dörtlü mikrofon desteği sayesinde aramalar için de güçlü bir konuma geliyorsunuz. Ayrıca ufak led bildirim ışıkları da var.

Öncelikle ürünü şarj etmemiz gerekiyor, ki eğer acelemiz var ise hızlı şarj desteği sayesinde 15 dakikalık şarj ile yaklaşık 1 saatlik kullanıma erişebiliyoruz. Bunun haricinde ürün, kutusuyla birlikte yaklaşık 2 buçuk saatte tamamen şarj oluyor.

Sonrasında, daha kapsamlı bir kullanım için Jabra’nın Sound+ uygulamasını indirmenizi öneririz. Android ve iOS işletim sistemli cihazlara destek veren kulaklık, bu uygulama sayesinde daha kapsamlı olarak kontrol edilebiliyor. Ekolayzır ayarlarından, güncellemelere, uyku moduna kadar pek çok düzenleme mevcut. Hatta konum bilgisini aktifleştirerek kulaklığınızı kaybetmeniz durumunda bulma şansınız da artıyor. Uygulamanın Türkçe dil desteği de var.