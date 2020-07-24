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Jack Dorsey açıkladı: Twitter ücretli mi oluyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.07.2020 14:27 | Son Güncelleme

Twitter ücretli abonelik sistemini düşünüyor. Bunun kanıtı, Twitter CEO'su Jack Dorsey'den geldi. Jack Dorsey, henüz hack saldırısının izleri taze iken, sürpriz bir açıklama yaparak ücretli Twitter'a yeşil ışık yaktı.

Jack Dorsey açıkladı: Twitter ücretli mi oluyor?

Twitter'da çoğumuz yaşadığımız olayları, paylaşmaya ihtiyaç duyduğumuz gelişmeleri 280 karaktere sığdırmaya çalışıyoruz. Twitter tüm bunları yapmaya izin verirken, tıpkı Facebook, WhatsApp ve Instagram'da olduğu gibi kullanıcılarından herhangi bir ücret talep etmiyor. Böylece ücretsiz bir şekilde hem gündemi takip edebiliyor, hem de size komik gelen fenomen kedi videolarını Twitter üzerinden izleyebiliyorsunuz. Fakat Jack Dorsey'in yeni açıklamasıyla rafine zevkleri olan pek çok Twitter kullanıcısının hayali gerçekleşebilir: Ücretli Twitter hayali.

TWİTTER ÜCRETLİ OLMAYA HAZIRLANIYOR

Twitter ücretli mi olacak? Twitter abonelik ücreti ne kadar olacak?Twitter ücretli mi olacak? Twitter abonelik ücreti ne kadar olacak?

Twitter ücretli mi oluyor? sorularına Twitter CEO'su Jack Dorsey'den yanıt geldi. Dorsey, yaptığı sürpriz açıklamada Twitter için ücretli bir abonelik sistemi düşündüklerini itiraf etti. Dorsey'in açıklamalarına göre ücretli Twitter şimdilik hazırlık aşamasında. Üstelik ücretli Twitter için çalışacak kişilerin Twitter'daki yeri dahi hazır. Zira, CNN'deki bir habere göre Twitter ücretli abonelik için özel bir departman bile kurdu. Twitter'ın düşüncesi ücretli Twitter'ın pahalı olmasından yana. Ancak yıl sonundaki testlerin ardından fiyatlarda değişiklik olabilir deniyor.

Twitter

YENİ GELİR KAPISI AÇACAK

Twitter gelir akışı konusunda Facebook platformları kadar şanslı değil. Reklam sayısını belirli bir düzeyde tutmaya çalışan Twitter, ücretli abonelik sayesinde şirkete yeni bir gelir kapısı açmayı umuyor. Fakat önce Twitter'ın daha sonra bizim buna hazır olmamız gerekiyor.

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