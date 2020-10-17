Jack Dorsey senato sorgusunda azarlanıp terletilecek

Jack Dorsey senato sorgusu için çağırılacak olursa, daha önce Facebook CEO’su Zuckerberg’ün sorgulanmasına benzer sert görüntülere şahit olabileceğiz.

ABD Senatosu, sosyal medya servislerinin, politik yan tutması ve politikacıları kendi görüşlerine göre sansürlemeri veya sahte haberlerle yıpratmasını çok sert tepkiyle karşılıyor.

Senatodaki politikacıların şikayetine göre, Twitter New York Post üzerinde Biden hakkında yayınlanan bir makaleyi sansürleyerek, Twitter’da paylaşılmasını engelledi.

Ancak Twitter’ın açıklamasına göre, bu makalede Twitter’ın kurallarına aykırı içerikler yer alıyordu. Makalede, bazı kişilerin e-mail adreslerini, telefon numalarını, mahrem kişisel bilgilerini içeren görseller yer alıyordu. Bu da insanların mahremiyetini ve hatta güvenliğini tehlikeye atıyor, hedef gösteriyordu.

3 Kasım ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken, sosyal medyada da seçim savaşları kızışmış bulunuyor. 2016 seçimlerini Hillary Clinton önde götürürken, son anda sosyal medyadan yayınlanan sahte haberler nedeniyle bazı seçmenlerin fikir değiştirerek Trump’a oy verdiği iddia ediliyor. Diğer bir deyişle, ABD seçimlerini Facebook’taki “sahte haberlerin” değiştirdiği vurgulanıyor.