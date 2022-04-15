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Jack Dorsey'in ilk tweetine ait NFT satılamıyor

15.04.2022 04:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya'da Sina Estavi 2,9 milyon dolara satın aldığı NFT'yi satmak istedi ancak kendisine bu paranın küçük bir miktarı teklif edildi.

Jack Dorsey'in ilk tweetine ait NFT satılamıyor

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey'in ilk tweetini NFT (non-fungible token) olarak sertifikalanmış haliyle büyük bir meblağa satın alan Sina Estavi, onu satmak istediğinde hiç beklemediği kadar düşük tekliflerle karşılaştı. Bunun üzerine Estavi, "Tweeti hiç satmayabileceğini" açıkladı.

Malzeya'da yaşayan Estavi, Dorsey'in 16 yıl önce platformu kurarken attığı ilk tweetinin NFT sertifikası için açık artırmada 2,9 milyon dolar ödemişti.

Şimdi ise kendisine aynı NFT için 6.200 dolar teklif edildi; bu da ödediği paranın yüzde 0,2'si kadar bir miktara denk geliyor.

Estavi ise elindeki dijital varlığı Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sıyla eşdeğer görüyor.

Jack Dorsey'in Mart 2006'da attığı ilk tweet "just setting up my twttr," (şu anda twttr'ımı kuruyorum) geçen yıl yardım kuruluşlarına bağışlanmak üzere açık artırmayla satılmıştı.

Estavi de tweeti NFT formatında Mart 2021'de satın almıştı.

Uzmanlar NFT'lerle ilgili riskler konusunda sık sık uyarıda bulunuyor.

Geçen hafta Estavi, NFT'nin OpenSea isimli NFT piyasasında satılık olduğunu duyurmuştu. Satıştan elde edeceği gelirin yarısını ABD yardım kuruluşu GiveDirectly'ye bağışlayacağını açıklamış ve bu paranın 25 milyon dolar civarında olacağını tahmin ettiğini söylemişti.

Bridge Oracle isimli şirketin CEO'su olan Estavi, daha önce tweet için 10 milyon dolar teklif edildiğini iddia etmişti. Ancak Perşembe günü yapılan en yüksek teklif 6 bin 222 dolar 36 sent oldu.

Estavi, BBC'ye "Yüksek bir teklif almazsa tweet'i asla satmayabileceğini" söyledi ancak "yüksek teklifin" ne olduğu konusunda detaylı bilgi vermedi:

"Geçen yıl bu NFT'ye para ödediğimde çok az insan onun ne olduğunu biliyordu. Ben şimdi bu NFT'nin, dijital dünyanın Mona Lisa'sı olduğunu söylüyorum. Bundan sadece bir tane var ve asla aynısı gelmeyecek."

"Yıllar sonra insanlar bu NFT'nin değerini anlayacak, bunu aklınızda tutun. Bunun değeri bence tahmin edebileceğinizden çok daha yüksek ve satın almak isteyen kişi buna değmeli" diyen Estavi, yüksek teklif gelse de bu NFT'yi herkese satmayacağını da sözlerine ekledi.

Estavi, NFT'yi "Elon Musk gibi birinin hak edeceğini" söylüyor.

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