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Jack Wolfskin dış giyimde %30'a varan indirim başladı
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Jack Wolfskin dış giyimde %30'a varan indirim başladı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
06.01.2025 16:57
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Kışın açık havada vakit geçirmek çok keyifli olsa da üzerinizde sizi sıcak tutacak bir kıyafetiniz yoksa dışarıda geçirdiğiniz her an büyük bir derde dönüşebiliyor. Her sezon tonla para verip aldığınız montunuz sizi yeterince sıcak tutmuyorsa, outdoor dış giyime bir şans vererek hafif ve kaliteli bir montla kış mevsimini taçlandırabilirsiniz. Jack Wolfskin dış giyimdeki indirimlere bir göz atarak belki aradığınız ürünle tanışabilirsiniz. İşte detaylar...

Kışlık dış giyim ürünü seçerken pek çok kişinin yaygın kanısı, kalın ve ağır kıyafetlerin daha sıcak tutacağı yönünde. Ancak gelişen giyim endüstrisi sayesinde ağır, hantal ve kalın kışlık kıyafetlerin yerini hafif ama sıcacık tutan kıyafetler aldı. Özellikle de outdoor giyim ürünleri kullanıcılara bu konuda harika örnekler sunuyor. Soğuk havalarda sıcacık kalmak ancak bunu yaparken hafif, katlanabilir ve taşınabilir, fonksiyonel outdoor ürünlerle rahatlığınızı öncelemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Outdoor tutkunlarının favori markalarından Jack Wolfskin'in dış giyim ürünlerindeki indirimlere mutlaka göz atmalısınız. İşte sizin için seçtiğimiz indirimdeki o ürünler...

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Jack Wolfskin indirimlerinin tümü burada!

1. Jack Wolfskin Kammweg Pile Fz M Polar Ceket

Adsız tasarım - 2025-01-06T162933.730

Polar ceketler kışın vazgeçilmez dış giyim ürünleri arasında yer alıyor. Hem montların altına hem de tek başına giyilebilen polarlar, sıcacık tutmalarıyla pek çok kişinin kışın favorisi haline geliyor. Jack Wolfskin Kammweg Pile Fz M Polar Ceket de sıcaklık, rahatlık ve tarz bir görünüm arayanların ilk tercih ettiği polar modelleri arasında yer alıyor. Yüksek kaliteli, hafif polar kumaştan üretilen bu ceket, cildin nefes almasını sağlarken, aynı zamanda ısıyı da hapsediyor; soğuk havalarda mükemmel bir ısı yalıtımı sağlıyor. Tasarımı, hareket serbestliği sağlamak amacıyla şekillendirilğinden aktif spor yaparken rahatlık sunuyor. Vücuda oturan bir kesime sahip, bu da dış giysilerin altına rahatça giyilebilmesine imkan tanıyor. Üst düzey performansı sayesinde ceket, trekking, dağcılık, kamp veya günlük kullanım için uygun.

Ürünü İncele

2. Jack Wolfskin Erkek Winterstein Fz M Polar Ceket

Adsız tasarım - 2025-01-06T163104.899

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Jack Wolfskin'in bu polar ceketini gerçekten seviyorum. Giymesi rahat ve güzel ve sıcak, kesinlikle tavsiye edebilirim."

  • "Kumaş harika hissettiriyor ve sizi çok sıcak tutuyor!"
Ürünü İncele

3. Jack Wolfskin Alpgrat Pro Ins Fz M Polar Ceket

Adsız tasarım - 2025-01-06T163230.091

Jack Wolfskin'in Alpgrat Pro modeli, hafif ve sıcak tutan izolasyon malzemeleri kullanarak soğuk havalarda mükemmel ısı yalıtımı sağlayan bir polar ceket olarak karşımıza çıkıyor. Tam boy fermuar ile donatılan model kapüşonlu olmasıyla dikkat çekiyor. Yan cepler ve iç ceplere sahip olması, küçük eşyalarınızı güvenli bir şekilde taşımanıza olanak tanıyor. Ayrıca, suya dayanıklı özellikleri ile hafif yağmurdan korunma sunuyor. Özel kesimi sayesinde aktif hareketleri destekliyor ve kullanıcıya konforlu bir giyim deneyimi yaşatıyor.

Ürünü İncele

4. Jack Wolfskin HIGH CURL JACKET W Polar

Adsız tasarım - 2025-01-06T163349.144

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yumuşak, hafif ve sıcak tutuyor."

  • "Güzel, dar kalıp."
Ürünü İncele

5. Jack Wolfskin WISPER INS JKT W Ceket

Adsız tasarım - 2025-01-06T163453.752

Kadınlar için tasarlanmış Jack Wolfskin WISPER INS JKT W Ceket, hafif olmasına rağmen etkili bir ısı yalıtımı sağlıyor. Suya dayanıklı bir dış katmana sahip olan ceket, hafif yağmur ve rüzgâr koşullarında ekstra koruma sağlıyor. Vücuda oturan bir yapısı hem hoş bir görünüm sunuyor hem de hareket serbestliğini artırıyor. Farklı renk ve desen seçenekleri ile kullanıcıların tercihlerine göre çeşitlilik sunan modelin kapüşonu ve yan cepleri gibi pratik detayları bulunuyor, bu da onu daha fonksiyonel kılıyor.

Ürünü İncele

6. Jack Wolfskin Feldberg M Kapüşonlu Softshell Ceket

Adsız tasarım - 2025-01-06T163609.975

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün gayet kaliteli. Bilmeniz gereken astarsız olması. Daha çok rüzgarlık gibi bir şey. Mont diye alacak olanlar uzak dursun. Onun haricinde kumaşı çok kaliteli, işçilik gayet iyi, çok hafif, kalıbı da normal. Kendi bedeninizi sipariş edebilirsiniz."

  • "Her şey tarif edildiği gibi, mükemmel kalite, tekrar memnuniyetle alırım."
Ürünü İncele

7. Jack Wolfskin Bornberg Hoody M Ceket

Adsız tasarım - 2025-01-06T163745.994

Jack Wolfskin Bornberg Hoody M, erkekler için tasarlanmış, hem işlevsel hem de şık bir görünüm sunan bir dış giyim ürünü. Su geçirmeyen ve rüzgar geçirmez bir dış katmana sahip olan ceketin iç kısmında sıcak tutan bir izolasyon malzemesi bulunuyor. Başı ve boynu korumak için ayarlanabilir bir kapüşona sahip olan ceketin bu özelliği soğuk ve rüzgarlı havalarda ek koruma sağlıyor. Dış mekan aktivitelerinde rahatlık sağlamak için hafif malzemelerle tasarlandığından kolayca katlanıp taşınabiliyor.

Ürünü İncele

8. Jack Wolfskin STIRNBERG INS JKT W Mont

Adsız tasarım - 2025-01-06T163850.539

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel uyuyor bedenime ama katmanlama için yer bırakmadı. Denerken terliyorum, kalın çünkü bu yüzden sıcak olduğuna inanıyorum. Gerçekten su geçirmez olup olmadığını göreceğiz."

  • "Son derece güzel ve kaliteli."
Ürünü İncele

9. Jack Wolfskin BAISELBERG HOODED FZ M Polar Ceket

Adsız tasarım - 2025-01-06T164013.747

Hafif, sıcak tutan ve yumuşak bir polar kumaştan üretilen Jack Wolfskin BAISELBERG HOODED FZ M Polar Ceket, vücut sıcaklığını koruyarak soğuk havalarda ısı yalıtımı sağlıyor. Ceketin ön kısmının tam boy fermuarlı olması giyip çıkarmayı kolaylaştırıyor. Doğa yürüyüşleri, kamp, günlük kullanım veya katmanlı giyimde alt katman olarak kullanılabilen ürün, outdoor aktiviteleri için ideal olup hem şehir içinde hem de doğada rahatça giyilebilir.

Ürünü İncele

10. Jack Wolfskin 1207151 Passamani Down Jkt M Mont

Adsız tasarım - 2025-01-06T164124.034

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Netteki yorumlara bakarak 1 beden küçük aldım fakat normal Türkiye ürünlerinde giydiğiniz beden neyse onu alın. XXL giyen ben XL sipariş ettim. Oldukça küçük geldi. Columbia montlarda L beden bile olurken bu üründe XL olmadı. Hafif bir ürün, görünümü güzel."

  • "Tam istediğim gibi fit, 185 cm boy 102 kilo XL tam oldu, çok fazla şişme montu sevmiyorum bu tam benlik."
Ürünü İncele

SUPERTASARRUF

Bu içerik 7 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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